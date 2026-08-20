IRW-News: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar erprobt hochgradiges Antimon mit Gold und beginnt mit Bohrungen auf dem Projekt Goldstrike in Utah

IRW-PRESS: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar erprobt hochgradiges Antimon mit Gold und beginnt mit Bohrungen auf dem Projekt Goldstrike in Utah

HÖHEPUNKTE:

- Gesteinssplitter- und Schlitzproben von der Oberfläche bei Antimony Ridge lieferten starke Ergebnisse über ein Gebiet von 900 mal 450 m;

o 2,53 % Antimon und 0,61 g/t Gold auf einer wahren Mächtigkeit von 1,3 m

o 1,02 % Antimon und 0,33 g/t Gold auf einer wahren Mächtigkeit von 3,2 m

o 1,37 % Antimon und 0,27 g/t Gold auf einer wahren Mächtigkeit von 1,2 m

- Entdeckung von Antimony Knoll, einem zweiten Gebiet 1.700 m westlich von Antimony Ridge mit hohen Gehalten in den ersten Proben, einschließlich 1,11 % Antimon auf 0,6 m

- Antimonzonen befinden sich bis zu 4 km östlich des Goldressourcengebiets Goldstrike, was auf ein Explorationsprofil vom Carlin-Typ hinweist

- Erstes jemals auf Antimon fokussiertes Bohrprogramm bei Goldstrike begann im Juli 2026 und erprobt unterhalb der zutage tretenden Mineralisierung

- Technische Überprüfung der Daten zur Goldressource im Gange, um das zukünftige Arbeitsprogramm festzulegen

Vancouver, Kanada / 20. August 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des ersten Arbeitsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Goldstrike im US-Bundesstaat Utah bekannt zu geben. Das erste Programm bestand aus Schlitz-, Gesteinssplitter- und Bodenprobenahmen in Gebieten im Umfeld einer vormals produzierenden Antimonmine, wobei die Bohrungen nun begonnen haben.

Charles Funk, CEO von Heliostar, sagte: Der Erwerb von Goldstrike erfolgte mit der Absicht, unser längerfristiges Goldproduktionsprofil aufzubauen. Zusätzlich zu der angedeuteten Goldressource des Projekts von 975.000 oz weist Goldstrike auch Potenzial für kritische Rohstoffe auf, was das wirtschaftliche Profil und die Zeitpläne für die Erschließung des Projekts verbessern könnte. Um dieses Potenzial zu testen, hat das Unternehmen systematische Probenahmen in Bereichen mit begrenzten Ausbissen durchgeführt und sowohl hohe Gehalte bei Antimony Ridge bestätigt als auch eine neue Zone über 1.700 m weiter westlich bei Antimony Knoll entdeckt. Die heute gemeldeten Ergebnisse belegen ein noch größeres Carlin-System mit neuen Gold- und Antimonergebnissen über 4 km östlich der aktuellen Goldressource. Das Unternehmen hat mit den Bohrungen bei Goldstrike begonnen und wird das Antimon- und Goldpotenzial sowohl von Antimony Ridge als auch von Antimony Knoll testen. Die Ergebnisse sollen im vierten Quartal dieses Jahres eintreffen.

Schlitzprobenahmeprogramm

Heliostar hat 27 Schlitzproben bei Goldstrike entnommen. Insgesamt elf davon wurden in nominalen Abständen von 25 m entlang eines historischen Straßenanschnitts entnommen, der Zugang zum Ausbiss neben der vormals produzierenden Mine bietet. Weitere vier Sätze von Schlitzproben wurden in nominalen Abständen von 135 m bei Antimony Knoll etwa 1,7 km weiter westlich entnommen. 21 der Schlitzproben lieferten anomale Antimon- und Goldergebnisse.

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Abbildung 1: Übersichtskarte des Projekts Goldstrike

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Abbildung 2: Lageplan des Gebiets Antimony Ridge mit Antimonergebnissen und geplanten Bohrstandorten

Ergebnisse von Antimony Ridge

Im Rahmen der Schlitz- und Gesteinssplitterprobenahmen bei Antimony Ridge wurde die Antimonmineralisierung entlang eines günstigen Horizonts über ein Gebiet von 900 mal 450 m erprobt. Die Probenahmen lieferten anomale Antimon- und Goldergebnisse auf 205 m entlang des Streichens der günstigen Stratigrafie, wobei die Mineralisierung entlang des Trends unterhalb der Deckschicht weiterhin offen ist. Die günstige Stratigrafie besteht aus siliziklastischem Gestein und Kalksteinen der Formation Claron aus dem Tertiär, die vom dazitischen Needles Range-Tuff überlagert werden. Die Formation Claron beherbergt einen Großteil der Goldmineralisierung der Mineralressource bei Goldstrike.

Die Mineralisierung bei Antimony Ridge umfasst Stibnit und Stibiconit (ein Antimonoxidmineral, das ein Verwitterungsprodukt von Stibnit ist), die als schichtungsparallele Bänder, Linsen und Erzgänge vorkommen. Die Antimon- und Goldmineralisierung befindet sich in flach nach Nordosten einfallenden und stark verkieselten Konglomeraten und Kalksteinen der Formation Claron am Kontakt mit dem überlagernden Needles Range-Tuff. Die Mineralisierung ist neigungsabwärts und entlang des Streichens offen - außer im Südwesten, wo sie durch eine nordwestlich streichende Abschiebung abgeschnitten wird. Eine weitere nordwestlich verlaufende Verwerfung verdoppelt die günstige Stratigrafie der Formation Claron in Richtung Nordosten, wo Probenahmen 0,8 m mit einem Gehalt von 0,33 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 1,00 % Antimon ergaben.

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Abbildung 3: Lageplan der Zielgebiete Antimony Knoll und Antimony Ridge mit geologischer Interpretation des Projekts

Entdeckung von Antimony Knoll

Im Rahmen der ersten Untersuchung des Konzessionsgebiets Goldstrike durch Heliostar wurden Teams im Gelände eingesetzt, um Kartierungs- und Probenahmearbeiten durchzuführen. Diese Arbeiten verfolgten zwei Ziele: ein besseres geologisches Verständnis des Gebiets Antimony Ridge zu gewinnen und zusätzliche Zielgebiete zu identifizieren.

Im Rahmen der Feldarbeiten wurde das Gebiet Antimony Knoll als ein Zielgebiet mit hohem Potenzial identifiziert. In diesem Gebiet wurden weitere Schlitzproben entnommen, wobei mehrere Analysen anomales Antimon ergaben, einschließlich 0,6 m mit einem Gehalt von 1,11 % Antimon, was die Höffigkeit des Gebiets bestätigt. Die Mineralisierung bei Antimony Knoll befindet sich in einem durch eine Verwerfung versetzten Block derselben Formation Claron und desselben Needles Range-Tuffs, die auch 1,7 km östlich bei Antimony Ridge vorhanden sind. Die Stibiconitmineralisierung ist in kalkhaltigen Einheiten des Needles Range-Tuffs enthalten und entlang des Streichens sowie neigungsabwärts in Richtung Nordosten offen.

Bohrprogramm

Nach den positiven Ergebnissen des Oberflächen-Probenahmeprogramms hat das Unternehmen mit einem Reverse-Circulation- (RC)-Bohrprogramm begonnen. Bohrlöcher sind sowohl im Zielgebiet Antimony Ridge als auch im Zielgebiet Antimony Knoll geplant. Bis dato wurden 852 m in acht Bohrlöchern im Rahmen eines geschätzten ersten, 1.500 m umfassenden Bohrprogramms gebohrt. Geologenteams protokollieren das Bohrgut, während es bereitgestellt wird, und nutzen tragbare Röntgenfluoreszenz- (XRF)-Geräte, um geochemische Echtzeitdaten aus den Bohrproben zu erfassen. Die Analyseergebnisse dieses Programms werden voraussichtlich im vierten Quartal 2026 veröffentlicht. Heliostar hat für die Bohrungen und das erweiterte Arbeitsprogramm bei Goldstrike im Jahr 2026 2,0 Millionen $ veranschlagt.

Gold-Indikatorelemente

Neben den Arbeiten zur Entdeckung einer wirtschaftlichen Antimonkonzentration berücksichtigt das Geologenteam von Heliostar auch Antimon und andere Indikatorelemente im Kontext der nahe gelegenen Ressource bei Goldstrike. Angesichts des Vorkommens mehrerer mineralisierter Konzentrationen auf einer Streichlänge von fast 6 km im Konzessionsgebiet bewertet das Unternehmen ein Modell auf regionaler Ebene, um die Art der Mineralisierung in diesem System vom Carlin-Typ besser zu verstehen. Während weitere Feldarbeiten durchgeführt werden, wird Heliostar weiterhin das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen innerhalb des Konzessionsgebiets Goldstrike bewerten.

Seit dem Abschluss des Erwerbs von Goldstrike am 23. März 2026 hat Heliostar alle Projektdaten erhalten und ist im Begriff, diese Daten zu digitalisieren und in einem einzigen Datensatz zusammenzuführen. Das Team führt außerdem eine technische Überprüfung früherer Arbeiten durch, um das Arbeitsprogramm so zu gestalten, dass Goldstrike bis zu einer zukünftigen wirtschaftlichen Studie weiterentwickelt wird.

Tabelle mit Schlitzproben-Untersuchungsergebnissen

Probe Von Bis Wahre Mächtigkeit Antimon Gold Gebiet

(Meter) (Meter) (Meter) (%) (g/t)

CH1 0 1,2 1,2 0,10 0,02 Antimony Knoll

CH2 0 0,6 unbekannt 1,11 0,01 Antimony Knoll

CH3 0 1,6 unbekannt 0,01 0,02 Antimony Knoll

CH4 0 0,7 unbekannt 0,00 0,00 Antimony Knoll

CH5 0 3,6 3,2 0,00 0,03 Antimony Ridge

FCH61 0 1,1 unbekannt 0,01 0,05 Antimony Ridge

CH7 0 1,6 1,6 0,78 0,16 Antimony Ridge

CH8 0 3,0 2,2 0,86 0,99 Antimony Ridge

CH9 0 1,5 1,3 2,53 0,61 Antimony Ridge

CH10 0 3,4 3,2 1,02 0,33 Antimony Ridge

CH11 0 3,1 3,1 0,26 0,22 Antimony Ridge

CH12 0 5,0 4,15 0,20 0,39 Antimony Ridge

CH13 0 0,6 0,6 0,01 0,10 Antimony Ridge

CH14 0 0,8 unbekannt 1,00 0,33 Antimony Ridge

CH15 0 0,7 0,7 0,02 0,09 Antimony Ridge

CH16 0 1,6 1,6 0,00 0,00 Antimony Ridge

CH17 0 1,1 unbekannt 0,01 0,00 Antimony Ridge

CH18 0 0,3 0,3 0,00 0,00 Antimony Ridge

CH19 0 0,7 unbekannt 0,01 0,02 Antimony Ridge

CH20 0 2,0 2,0 0,31 0,14 Antimony Ridge

CH21 0 0,9 0,9 0,05 0,33 Antimony Ridge

CH22 0 1,1 1,1 0,24 0,36 Antimony Ridge

CH23 0 1,8 1,8 0,04 0,56 Antimony Ridge

CH24 0 1,4 1,4 0,06 0,09 Antimony Ridge

CH25 0 1,2 1,2 1,37 0,27 Antimony Ridge

CH26 0 1,8 1,8 0,05 0,06 Antimony Ridge

Tabelle 1: Ergebnisse der Schlitzprobenahme

1. FCH6 ist eine Schlitzprobe, die von einem losen Gesteinsblock entnommen wurde, und ist anders vermerkt als die übrigen Schlitzproben, die aus dem Festgestein entnommen wurden.

Goldressource bei Goldstrike

Heliostar gab am 24. März 2026 eine aktualisierte Goldressource von 65.804.000 t mit einem Gehalt von 0,46 g/t Gold für insgesamt 975.000 angedeutete oz Gold und 8.860.000 t mit einem Gehalt von 0,31 g/t Gold für insgesamt 90.000 vermutete oz Gold bekannt. Weitere Einzelheiten zu den in dieser Pressemitteilung genannten Ergebnissen finden Sie hier.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Gesteinsproben wurden als durchgehende Schlitzproben mit einer Säge entnommen, und die wahren Mächtigkeiten wurden gemessen. Die Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an ALS Limited in Reno, Nevada, USA, versandt. Die ALS-Einrichtung in Reno ist nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels 30-Gramm-Brandprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie bestimmt; Antimon und 50 weitere Elemente wurden mittels Königswasseraufschluss und Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma analysiert. Antimonwerte über dem Grenzwert wurden durch Aufschluss mit Salzsäure und Kaliumchlorat mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenz- und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Stewart Harris, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Harris fungiert als Exploration Manager des Unternehmens.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu fördern. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen Mine La Colorada in Sonora und der Mine San Agustin in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur, das Projekt Goldstrike in Utah und das Projekt Unga in Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited

E-Mail: info@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

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