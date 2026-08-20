IRW-News: HM Exploration Corp.: HM Exploration erhält DTC-Zulassung für seine Stammaktien in den Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: HM Exploration Corp.: HM Exploration erhält DTC-Zulassung für seine Stammaktien in den Vereinigten Staaten

Vancouver, 20. August 2026 / IRW-Press / HM Exploration Corp. (HM Exploration, HM oder das Unternehmen) (CSE:HM) (FWB:X5H) (OTCQB:HMEXF) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company (DTC) zugelassen sind. Die Stammaktien des Unternehmens notieren am OTCQB Venture Market unter dem Kürzel HMEXF.

Die DTC-Zulassung beseitigt einen wesentlichen Reibungspunkt für US-Anleger, die sich an HM Exploration und unserem Projekt Lewis Pilleys beteiligen möchten, so Nick Rodway, President und CEO von HM Exploration. Nachdem die Ergebnisse aus allen zwölf Phase-1-Bohrlöchern nun gemeldet wurden, zwei übereinanderliegende Massivsulfidlinsen durch Bohrungen und Analyseergebnisse bestätigt wurden und ein Phase-2-Bohrprogramm für diesen Herbst geplant ist, wird dieser Meilenstein zur rechten Zeit erreicht. Unsere Stammaktien können nun in Kanada an der CSE, in den Vereinigten Staaten am OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, womit Anleger in Nordamerika und Europa effizienteren Zugang zu unseren Aktien erhalten, während wir das Projekt Lewis Pilleys weiterentwickeln.

Die DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corporation und ist für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung von börsennotierten Wertpapieren in den Vereinigten Staaten zuständig. Wertpapiere, die durch die DTC elektronisch abgerechnet und abgewickelt werden können, gelten als DTC-berechtigt. Die DTC-Zulassung ermöglicht das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung der Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und könnte die Kosten und die verwaltungsbedingten Verzögerungen in Zusammenhang mit dem Handel mit den Aktien reduzieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die DTC-Zulassung US-Anlegern den Zugang zu seinen Stammaktien erleichtern und im Laufe der Zeit eine höhere Liquidität unterstützen wird.

Zusammen mit der Notierung des Unternehmens am OTCQB und der Frankfurter Wertpapierbörse unterstützt die DTC-Zulassung das Ziel von HM, seine Aktionärsbasis zu erweitern und seine Sichtbarkeit im größten Kapitalmarkt der Welt zu erhöhen.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo. (Lizenz Nr. 46541; Berufszulassung Nr. 1000359), ist CEO und Direktor des Unternehmens und die qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über HM Exploration Corp.

Das Augenmerk des Unternehmens ist derzeit auf die Weiterentwicklung seines Projekts Lewis Pilleys in Neufundland gerichtet. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 60,25 km². Das Unternehmen hält zudem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Devils Den, einem im Explorationsstadium befindlichen Projekt, das aus zwei zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit rund 3.200 Hektar Grundfläche westlich von Port Alberni auf Vancouver Island (British Columbia) besteht.

HM Exploration engagiert sich für den Einsatz moderner Explorationstechniken in seinen Projekten, um das Wertpotenzial historisch unzureichend explorierter kanadischer Bergbaureviere zu erschließen.

Im Namen des Board of Directors

HM EXPLORATION CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

info@hmexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der DTC-Zulassung, zum Potenzial für eine verbesserte Handelszugänglichkeit und höhere Liquidität der Stammaktien des Unternehmens, zum Ziel des Unternehmens, seine Aktionärsbasis zu erweitern und seine Sichtbarkeit auf den Kapitalmärkten zu erhöhen, sowie zum Zeitplan und zum Abschluss des geplanten Phase-2-Explorationsprogramms des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung geltenden, nach vernünftigem Ermessen getroffenen Annahmen und Erwartungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortbestehenden DTC-Zulassung, der Zugänglichkeit zu den Stammaktien des Unternehmens für Anleger und Broker, der Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und der Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsaktivitäten durchzuführen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich der Möglichkeit, dass die DTC-Zulassung nicht zu einer Erhöhung der Liquidität oder der Handelsaktivität führt; Veränderungen auf den Kapital- und Rohstoffmärkten; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Verzögerungen bei den Explorationsaktivitäten sowie der mit der Mineralexploration verbundenen inhärenten Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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