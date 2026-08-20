IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen durchteuft 1,40 Meter mit 433 g/t AgÄq (239 g/t Ag) bei Las Coloradas und erweitert die in die Tiefe und im Streichen offene hochgradige Silberzone

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen durchteuft 1,40 Meter mit 433 g/t AgÄq (239 g/t Ag) bei Las Coloradas und erweitert die in die Tiefe und im Streichen offene hochgradige Silberzone

Vancouver, British Columbia / 20. August 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse aus zwei weiteren Diamantbohrlöchern, LC-26-014 und LC-26-015, bekannt zu geben, die auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Las Coloradas im Bergbaudistrikt Parral im Central Mexican Silver Belt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua niedergebracht wurden. Die Bohrungen auf drei Bohrrastern im Abstand von jeweils 50 Metern haben die Mineralisierung in der Zone Mine auf einer Streichlänge von mindestens 106 Metern und bis in eine vertikale Tiefe von 155 Metern durchteuft. Die Mineralisierung ist in die Tiefe und im Streichen offen und umfasst eine mächtige, hochgradige Zone, die in LC-25-010 durchschnitten wurde.

Highlights:

1. LC-26-014 - ein offensives Step-out-Bohrloch, das LC-25-007 um 100 Meter unterschneiden sollte und das mineralisierte System 90 Meter entlang des Einfallens unterhalb der historischen Abbaustätten durchteufte:

· 1,40 Meter mit 433 g/t AgÄq (239 g/t Ag) von 190,0 bis 191,4 m (Bohrkernlänge, wahre Mächtigkeit noch nicht ermittelt)

o einschließlich 787 g/t AgÄq (435 g/t Ag) auf 0,75 m (190,4 bis 191,5 m)

2. LC-26-015 - ein offensives Step-out-Bohrloch, das LC-25-006 um 100 Meter unterschneiden sollte und das mineralisierte System 96 Meter entlang des Einfallens unterhalb der historischen Abbaustätten durchteufte:

· 1,70 Meter mit 185 g/t AgÄq (139 g/t Ag) von 201,65 bis 203,35 m (Bohrkernlänge, wahre Mächtigkeit noch nicht ermittelt)

o einschließlich 438 g/t AgÄq (336 g/t Ag) auf 0,68 m (202,17 bis 202,85 m)

3. Die Silber-Gold-Mineralisierung wurde mittlerweile bis in eine Mindesttiefe von 155 m durchteuft

4. Die Mineralisierung ist in die Tiefe und im Streichen offen

President Scott Emerson sagt dazu: Wir dehnen die Ausmaße des Projekts weiter aus und finden eine Mineralisierung ähnlich jener vor, die in der Vergangenheit abgebaut wurde, was uns Zuversicht gibt, dass wir uns in einem mineralreichen System befinden. Das zwei Bohrlöcher umfassende Raster mit LC-25-007 und LC-26-014 liegt 50 Meter nördlich des hochgradigen Rasters mit LC-25-005, LC-25-010 und LC-26-013 (Abbildung 1), während das zwei Bohrlöcher umfassende Raster mit LC-25-006 und LC-26-015 dieses im Südosten flankiert. Der damit abgegrenzte Mineralisierungsblock ist weiterhin in Streichrichtung und in die Tiefe offen. Bisher haben wir die Ergebnisse von nur 3 unserer aktuell 19 bei Las Coloradas niedergebrachten Bohrlöcher gemeldet, und dieses bebohrte Gebiet stellt nur einen kleinen Teil der Ziele dar, in denen wir auf unserem 3 Quadratmeilen umfassenden Projekt Bohrungen absolvieren, weshalb noch großes unerschlossenes Entdeckungspotenzial besteht. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen das wahre Bild: Wir haben an beiden Enden dieser Abschnitte eine Mineralisierung durchteuft, ohne dass jemals Bohrungen im dazwischenliegenden Bereich absolviert wurden. Diese unerprobte Fläche erstreckt sich über dieselbe Struktur, die unsere besten Ergebnisse hervorgebracht hat, und sollte sie genau das liefern, was wir uns erhoffen, besteht noch viel Raum für die Erweiterung dieser Entdeckung. Die Bohrlöcher LC-25-005 und LC-25-010 zeigen, dass die bedeutende Silbermineralisierung an Mächtigkeit zunimmt und in die Tiefe und im Streichen offen ist. Darüber hinaus belegen der hochgradige Silberabschnitt in LC-25-006 und die hochgradigen Silber- und Goldabschnitte in LC-25-007 das unerprobte Potenzial in Streichrichtung und in der Tiefe. Diese vier Bohrlöcher bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung, die nach wie vor entlang des Streichens und in der Tiefe offen ist. Die Interpretation der unbebohrten Fläche zwischen und jenseits der aktuellen Bohrabschnitte, wie in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt, beruht auf dem aktuellen Geomodell des Unternehmens und hat von Natur aus ungewissen Charakter. Es kann nicht zugesichert werden, dass weitere Bohrungen die bislang identifizierte Mineralisierung bestätigen oder erweitern werden oder dass solche Bohrungen absolviert werden. Siehe Zukunftsgerichtete Aussagen unten.

Die Mineralisierung, die mit ca. 40° nach Osten einfällt, ist in Streichrichtung und in die Tiefe offen. Die mächtige Mineralisierung, die in LC-25-010 durchteuft wurde, lagert in einer strukturell kontrollierten dilatanten Zone, die die Entwicklung einer Mineralisierung mit einer bedeutenden Mächtigkeit ermöglicht hat. Diese Zone wurde noch nicht im Streichen anhand von Bohrungen in den Bohrrastern LC-25-006/LC-26-015 und LC-25-007/LC-26-014 erprobt.

Bei LC-26-014 und LC-26-015 handelte es sich um offensive Step-out-Bohrlöcher, die vorherige Bohrungen um 100 Meter unterschneiden sollten, um zu prüfen, ob sich das mineralisierte System unterhalb der in LC-25-006 und LC-25-007 durchteuften alten Abbaustätten fortsetzt; die Standorte der Hohlräume finden Sie in den Abbildungen 2 und 3. In LC-26-014 und LC-26-015 wurde das mineralisierte System 90 Meter bzw. 96 Meter im Einfallen unterhalb der abgebauten Mineralisierung durchteuft (Abbildungen 2 und 3; Tabelle 3).

Anhand der weit auseinanderliegenden Erkundungsbohrungen konnte diese Zone mit einer hochgradigen Silbermineralisierung in der Zone Mine abgegrenzt werden, die eine Erweiterung der Mineralisierung darstellt, die in der Vergangenheit von ASARCO zwischen 1942 und 1952 abgebaut wurde.

Bislang erfolgten noch:

· keine Infill-Bohrungen in weiten Bereichen im Inneren der Zone,

· keine tief reichenden Bohrungen und

· keine Erprobung der strukturell kontrollierten mächtigen Mineralisierungszone in LC-25-010 anhand von Bohrungen.

Tabelle 1. Angaben zu den Bohrstandorten

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Tabelle 2. Silberbohrabschnitte

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Hinweis: Bei den in dieser Pressemitteilung angegebenen Mächtigkeiten handelt es sich um Bohrkernlängen (von-bis-Abschnitte); die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung wurden noch nicht bestimmt.

Die Formel zur Berechnung des Silberäquivalents lautet: AgÄq (g/t) = ((Ag-Gehalt (g/t) x (Ag-Preis pro Unze/31,10348) x Ag-Ausbeute) + (Pb-Gehalt (%) x (Pb-Preis pro Tonne/100) x Pb-Ausbeute) + (Zn-Gehalt (%) x (Zink-Preis pro Tonne/100) x Zn-Ausbeute) + (Au-Gehalt (g/t) x (Au-Preis pro Unze/31,10348) x Au-Ausbeute)) / (Ag-Preis pro Unze/31,10348 x Ag-Ausbeute). Die verwendeten Preise lauteten 3.675 US$ pro Unze Gold, 2.960 US$ pro Tonne Zink, 2.003 US$ pro Tonne Blei und 42 US$ pro Unze Silber. Die Gewinnungsraten (Ausbeute) werden auf Grundlage der Angaben, die von Kootenay Silver Inc. für die Sulfidmineralisierung in der Lagerstätte Cigarra in Chihuahua (Mexiko), einer Lagerstätte mit einem ähnlichen Mineralisierungstyp, veröffentlicht wurden (https://kootenaysilver.com/news/kootenay/2024/kootenay-silver-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-la-cigarra-project-chihuahua-mexico) auf 40 % für Gold, 91 % für Blei, 85 % für Zink und 92 % für Silber geschätzt.

Tabelle 3. Analyseergebnisse

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Abbildung 1

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Abbildung 2

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Abbildung 3

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Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bohrkerne (HQ-Durchmesser) werden derzeit geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wird mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wird in Probenbeutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wird in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben werden bis zur Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben werden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua zur Multielementanalyse mittels Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) geschickt, während Gold mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) untersucht wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung zertifizierter Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom gewährleistet. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Bestätigung bekannt gegeben. ALS Geochemistry arbeitet nach einem globalen Qualitätshandbuch für Geochemie (Global Geochemistry Quality Manual), das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Über Las Coloradas

Das Projekt Las Coloradas (8,5 Quadratkilometer bzw. 3,3 Quadratmeilen) stellt die Konsolidierung eines historischen Bergbaugebiets dar, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO (American Smelting and Refining Company), der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, betrieben wurden.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaurevier Parral im Central Mexican Silver Belt und liegt etwa 30 km südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral sowie rund 40 km östlich der Bergbaureviere San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen sich mehrere bedeutende historische Minen befinden, darunter La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara. Die Standortkarte können Sie hier einsehen: https://www.kingsmenresources.com/area-history.

Qualifizierte Person

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte befasst: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Gold-/Silberprojekt Almoloya, die beide im ertragreichen Bergbaudistrikt Parral in Mexiko liegen. Die Projekte umfassen historische, ehemals aktive hochgradige Silberminen und gelten als höffig für das Vorkommen weiterer Edelmetalllagerstätten, da sie in strukturellen und stratigraphischen Gürteln angesiedelt sind, die zahlreiche andere hochgradige Lagerstätten im Streichen beherbergen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine NSR-Royalty von 1 % an den Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V:KNG; OTCQB: KNGRF; FWB:TUY) und hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia).

Im Namen des Boards

gez.: Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen:

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