IRW-News: Myriad Uranium Corp.: Myriad Uranium gibt vorläufige radiometrische Ergebnisse der Bohrungen in Lucky Cliff bekannt

IRW-PRESS: Myriad Uranium Corp.: Myriad Uranium gibt vorläufige radiometrische Ergebnisse der Bohrungen in Lucky Cliff bekannt

Vancouver, British Columbia / 20. August 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) freut sich, die mit Gammasonden ermittelten vorläufigen Uran-Äquivalent-Ergebnisse aus den Bohrungen in Lucky Cliff, Copper Mountain, bekannt zu geben (siehe Abbildung 1). Bei diesen Schätzwerten handelt es sich nicht um chemische Analysen, und sie bedürfen noch der Bestätigung durch Laboruntersuchungen.

Highlights

· Das aktuelle Phase-II-Bohrprogramm von Myriad ist darauf ausgelegt, zwei primäre Ziele zu erreichen:

1. Überprüfung der Mineralisierung, die einer historischen Ressourcenschätzung Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Siehe Anmerkung zu historischen Schätzungen.

von 26,63 Mio. Pfund eUO zugrunde liegt, und Erhebung moderner Daten zur Unterstützung einer zukünftigen ersten Mineralressourcenschätzung.

2. Bewertung des Explorationspotenzials durch die Prüfung historischer Zielgebiete, die durch Bohrungen in den 1970er-Jahren identifiziert wurden, und die Evaluierung neuer Ziele, die durch eigene Explorationsarbeiten von Myriad ermittelt wurden und die ein Explorationsziel Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur; es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

von 245 bis 655 Mio. Pfund eUO liefern könnten.

· Myriad stellte in Lucky Cliff inzwischen vier Bohrlöcher über insgesamt 716,6 Meter (2.351 Fuß) fertig.

· Alle vier Bohrlöcher durchteuften zahlreiche breite Abschnitte einer oberflächennahen Uranmineralisierung.

· Über die vier Bohrlöcher hinweg wiesen 50 mineralisierte Abschnitte mehr als 100 ppm eUO auf.

· Der längste mineralisierte Abschnitt beträgt 19,96 Meter (65,49 Fuß) mit 269 ppm eUO ab 18 m.

· Der höchste durchteufte Gehalt lag bei 1.336 ppm eUO.

· Da Lucky Cliff außerhalb von Gebieten liegt, für die bereits eine Schätzung der Mineralressourcen oder des Ressourcenpotenzials vorliegt, würde jede dort zukünftig definierte Mineralressource einen neuen und zusätzlichen Beitrag zum Mineralvorkommen des Uranprojekts Copper Mountain darstellen, sofern sie durch entsprechende Explorations- und Schätzungsarbeiten unterstützt wird.

Beste Abschnitte oberhalb des Schwellenwerts von 100 ppm eUO

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) eUO (ppm) eUO (%) GT (m%)¹ Peak (ppm)

LUC0001DD 118,46 130,80 12,34 158 0,016 0,19 314

LUC0002DD 29,61 34,49 4,88 139 0,014 0,07 255

LUC0002DD 36,62 41,19 4,57 200 0,020 0,09 399

LUC0002DD 45,16 51,56 6,40 408 0,041 0,26 1.034

einschließlich 46,68 46,98 0,30 665 0,067 0,02 -

einschließlich 47,59 48,66 1,07 821 0,082 0,09 -

einschließlich 48,97 49,27 0,30 599 0,060 0,02 -

LUC0002DD 85,08 100,63 15,54 179 0,018 0,28 281

LUC0003DD 18,94 21,69 2,74 389 0,039 0,11 1.109

LUC0003DD 28,54 31,14 2,59 253 0,025 0,07 437

LUC0003DD 33,27 40,74 7,47 186 0,019 0,14 361

LUC0004DD 18,00 37,96 19,96 269 0,027 0,54 1.336

einschließlich 26,99 28,97 1,98 866 0,087 0,17 -

einschließlich 34,91 35,67 0,76 648 0,065 0,05 -

LUC0004DD 58,23 61,89 3,66 259 0,026 0,09 522

· ¹ GT (m%) = Produkt aus Gehalt und Mächtigkeit (Abschnittslänge in Metern multipliziert mit dem Gehalt in %), eine Standardgröße zum Vergleich der relativen Ausdehnung mineralisierter Abschnitte

· Die Äquivalent-Uran-Gehalte (eUO) sind radiometrische Schätzwerte, die aus Gamma-Messungen im Bohrloch abgeleitet werden und keine chemischen Untersuchungsergebnisse darstellen. Sie sind vorläufig, können durch Ungleichgewicht, Bohrlochdurchmesser, Verrohrung, Wasser, Sondenkalibrierung und andere Bohrlochbedingungen beeinflusst werden und werden durch Laboranalysenergebnisse verifiziert. Die Verifizierung umfasst standardmäßige QAQC-Protokolle wie die Einfügung von Blindproben, Standards (zertifizierte Referenzmaterialien) und Duplikaten sowie die Umsetzung von Verfahren zur Nachverfolgbarkeit der Probenkette (Chain of Custody).

· Bei den oben genannten Intervallen handelt es sich um ausgewählte vorläufige radiometrische Intervalle, die oberhalb eines Schwellenwerts von 100 ppm eUO gemeldet wurden und die die hinsichtlich Länge, Gehalt und Gehalt-Mächtigkeits-Produkt bedeutendsten Bohrabschnitte hervorheben sollen. Sie sollten in Verbindung mit Anhang 1 gelesen werden, der die vollständigen Zusammenfassungen der Abschnitte bei den angegebenen Meldeschwellen enthält.

· Die gemeldeten Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten dar, da diese noch nicht bestimmt wurden.

Thomas Lamb, CEO von Myriad, nahm dazu wie folgt Stellung: Dies sind vielversprechende vorläufige radiometrische Ergebnisse aus einem neuen Gebiet im Norden unseres vor kurzem erweiterten Projektgebiets Copper Mountain, das außerhalb der Grenzen der historischen Schätzung liegt. Die Mineralisierung kommt in flachen Tiefen vor und weist einige bemerkenswert lange Abschnitte auf. In allen vier Bohrlöchern wurde eine signifikante Uran-Äquivalent-Mineralisierung festgestellt. Auch wenn die Gehalte typischerweise nicht so hoch sind wie bei den Bohrungen in Canning während der Phase I, liegen sie im Allgemeinen deutlich über den durchschnittlichen historischen Gehalten des Projekts Copper Mountain; zudem sind die Abschnitte wesentlich länger und oberflächennäher als jene, die wir in Canning festgestellt haben. Derzeit verzeichnen wir 50 Abschnitte mit Werten über 100 ppm eU3O8, von denen mehrere recht lang sind (der längste umfasst 19,96 m (65,49 Fuß) mit 269 ppm ab 18 m), mit einem Spitzengehalt von 1.336 ppm eU3O8. Diese Schätzungen bedürfen noch der Bestätigung durch chemische Analysen und können sich erhöhen oder vermindern, sobald das radiometrische Ungleichgewicht, die Bohrlochbedingungen und die Laborergebnisse ausgewertet sind. Bei den hier gemeldeten Phase-I-Bohrungen in Canning lagen die chemischen Analysenwerte im Durchschnitt um 50 % (bei Werten über 500 ppm) bzw. 60 % (bei Werten über 1.000 ppm) höher als die mittels Gammasonde bohrlochabwärts ermittelten Gehalte. Der Zusammenhang zwischen den radiometrischen Äquivalentgehalten und den durch Analyse ermittelten Gehalten in Lucky Cliff wurde jedoch noch nicht bestimmt; daher sollte für Lucky Cliff keine vergleichbare Anpassung angenommen werden, solange die Analyseergebnisse noch nicht vorliegen und ausgewertet wurden. Unabhängig davon betrachten wir diese Ergebnisse als hervorragende vorläufige Resultate. Da Lucky Cliff außerhalb der nördlichen Grenze des Bewertungsgebiets Bendix (siehe Abbildung 1 und die hier gemeldete Bewertung) und vollständig außerhalb jeglicher Gebiete mit historischen Schätzungen zu Uranressourcen oder -vorkommen liegt, würde eine dort letztlich geschätzte Ressource eine völlig neue und zusätzliche Ressource für das Uranprojekt Copper Mountain darstellen, sofern sie durch ausreichende Explorations- und Schätzungsarbeiten gestützt wird.

Lucky Cliff

Das Zielgebiet Lucky Cliff liegt etwa 2.000 Meter (6.500 Fuß) nördlich der Lagerstätte Canning, entlang des Trends Myrtles Fault. Lucky Cliff wurde in den späten 1970er-Jahren von Union Pacific erkundet; die vorliegenden Daten reichten jedoch für eine Schätzung der Mineralressourcen nicht aus und sind nicht Bestandteil der historischen Schätzung von 26,63 Mio. Pfund eU3O8, die Union Pacific damals gemeldet hatte (siehe nachstehenden Hinweis zu historischen Schätzungen). Außerdem liegt es außerhalb des Bewertungsgebiets Bendix, für das ein Explorationsziel von 245 bis 655 Mio. Pfund eUO, enthalten in 1.111 Mio. t bis 2.971 Mio. t (bei 100 ppm eU3O8) bzw. 222 Mio. t bis 594 Mio. t (bei 500 ppm eU3O8) geschätzt wurde, wie hier und im NI 43-101-konformen technischen Bericht beschrieben. Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur; es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob die weitere Exploration dazu führen wird, dass das Explorationsziel als Mineralressource ausgewiesen werden kann.

Das Zielgebiet wurde von Union Pacific anhand günstiger geologischer und geochemischer Kriterien als Bohrziel ausgewählt. Es kommen mehrere starke strukturelle N45°E-Trends vor und die damit einhergehenden Gesteinsarten sind jenen ähnlich, die bei anderen mineralisierten Vorkommen im Projektgebiet vorgefunden werden. Im Rahmen eines von Union Pacific durchgeführten Flusssediment-Probenahmeprogramms mit geringen Abständen (500 ft) wurden mehrere stark anomale Zonen (bis zu 118 ppm) identifiziert und die Folgearbeiten waren konzipiert worden, um diese Anomalien zu erproben. Bodenuntersuchungen bei radiometrischen Anomalien durch Myriad im Anschluss an die Ende letzten Jahres abgeschlossene Helikopter-Vermessung identifizierten einen Punkt oberhalb des Zielgebiets mit einer Oberflächenmessung von 193,2 ppm eU unter Anwendung eines kalibrierten tragbaren Gammastrahlen-Spektrometers RS-230. Messwerte tragbarer Spektrometer sind vorläufig und dienen nur als Anhaltspunkt. Sie können durch Umwelt- und geometrische Faktoren beeinflusst werden, stellen keine Analyseergebnisse dar, messen eU3O8 nicht direkt und sind unter Umständen nicht repräsentativ für die Urankonzentrationen in Gesteinsproben.

Ende der 1970er Jahre bohrte Union Pacific mindestens 20 Bohrlöcher und Berichten zufolge sollen mindestens zehn Bohrlöcher bereits in einer Tiefe von nur 6 m (20 ft) eine Mineralisierung von über 100 ppm eU3O8 durchschritten haben. Aus LK-9 wurde berichtet, dass es 355 ft mit 0,027 % eU3O8 beginnend bei 59 ft (einschließlich 207 ft mit 0,032 % eU3O8) durchteufte. Aus LK-11 wurde berichtet, dass es 31 ft mit 0,020 % bei 21,5 ft und 59,5 ft mit 0,025 % bei 83,5 ft durchteufte. Zu den weiteren gemeldeten Bohrabschnitten in diesem Zielgebiet gehörten 15,5 ft mit 0,055 % eU3O8 bei 55 ft in Bohrloch LK-10. Es wurde berichtet, dass höhere Gehalte mit einem mafischen Gesteinsgang in Zusammenhang stehen, der die Hauptverwerfungszone durch das Zielgebiet intrudiert. Bei den gemeldeten Mächtigkeiten handelt es sich um historische Bohrlochmächtigkeiten, die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Äquivalente (e)-Urangehalte wurden mit AEC-Gammasonden unter Anwendung geeigneter Kalibrierungsfaktoren ermittelt. Weder das Unternehmen noch die qualifizierte Person haben für diese historischen Bohrergebnisse Original-Analysezertifikate, vollständige QAQC-Aufzeichnungen, Kalibrierungsprotokolle der Sonden oder vollständige Original-Datensätze geprüft, und die Ergebnisse sollten nicht als aktuelle Explorationsergebnisse herangezogen werden. Für Lucky Cliff liegt keine historische Mineralressourcenschätzung vor.

Myriad wählte Bohrlochpositionen aus, die mit ähnlichen historischen Bohrlochpositionen von Union Pacific übereinstimmen (die genauen historischen Bohrlochpositionen sind nicht an der Oberfläche gekennzeichnet). Daher stimmt LUC0001DD mit LK-10 überein; LUC0002DD stimmt mit LK-9 überein; LUC0003DD stimmt mit LK-11 überein; und LUC0004DD stimmt mit LHC-42 überein (Tabelle 1 und Abbildung 1). Die mineralisierten Abschnitte dieser Bohrlöcher sind, wie oben erwähnt, in historischen Berichten dokumentiert; es stehen jedoch keine Originaldaten zur Überprüfung zur Verfügung. Darüber hinaus wurden in den historischen Berichten nur die bedeutendsten Abschnitte erwähnt, und es ist keine umfassende Zusammenfassung der Abschnitte verfügbar. Daher ist ein direkter Vergleich neuer und historischer Gehaltsabschnitte nicht möglich.

Tabelle 1 Angaben zu den Bohrstandorten von Lucky Cliff

Bohrloch-Nr. X Y Neigung Azimut TD (m) TD (ft)

LUC0001DD 268234 4811962 -90 0 152,7 501

LUC0002DD 268106 4812026 -90 0 158,8 521

LUC0003DD 268132 4811885 -90 0 153,0 502

LUC0004DD 267991 4811749 -90 0 252,1 827

Koordinatensystem: WGS84 UTM13N

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85558/MyriadUranium_20-08-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Bohrstandorte von Lucky Cliff

Bohrlochmessungen

Die Bohrlochmessungen wurden von Century Geophysical (Century) durchgeführt, einem angesehenen Hersteller von Bohrlochmesssonden und Dienstleister für Bohrlochmessungen mit Sitz in Tulsa, Oklahoma, der seit 1946 geschäftlich tätig ist. Century setzte dabei seine Uranium E-Log Suite ein, die Sonden zur Messung der natürlichen Gammastrahlung, des spezifischen Widerstands, des Eigenpotenzials (S.P.) und der Bohrlochabweichung umfasst. Die Bohrlochabweichungen wurden zusätzlich mit einem Gyro-Deviation-Gerät bestimmt, das unempfindlich gegenüber magnetischen Einflüssen ist. Century lieferte die Daten für jedes Bohrloch in elektronischer Form, einschließlich der Messkurven (Log Plots) und der berechneten Uran-Äquivalentgehalte.

Berechnung der Uran-Äquivalentgehalte

Century verwendet sein OREGRADE-System, um Rohdaten aus Gammastrahlenmessungen in geschätzte Urangehalte, wiedergegeben als eU3O8, umzurechnen. Das Verfahren basiert auf einem iterativen Dekonvolutions-Algorithmus nach dem Trial-and-Error-Prinzip, der die Verteilung der Radioaktivität aus den Gammastrahlenmessdaten modelliert. Die Rohdaten werden normalisiert und unter Berücksichtigung der Bohrlochbedingungen korrigiert; dabei werden Korrekturen für die Totzeit, geometrische Multiplikatoren für flächenbasierte K-Faktoren und die lineare Tiefenmessung und Korrekturen von Umwelteinflüssen wie dem Wasserfaktor unterhalb des Grundwasserspiegels und dem Verrohrungsfaktor in verrohrten Abschnitten vorgenommen. Das System verwendet synthetische Bohrlochprotokolle und iterative Intervallberechnungen, um den eU3O8-Gehalt in Abschnitten von 15 cm (0,5 Fuß) zu schätzen. Das Endergebnis ist eine Gehaltskurve und ein gedruckter Bericht, in dem die verschiedenen Zonen identifiziert und auf Basis des Gehalts-Mächtigkeits-Produkts Cut-off-Analysen und die besten Abschnitte berechnet werden. Diese Schätzungen unterliegen jedoch den Einschränkungen der Gammastrahlungsmessung und der Bestätigung durch Laboranalysen.

Historische Ressourcenschätzungen

Die historische Schätzung von 26,63 Mio. Pfund eUO in 44,1 Mio. Tonnen bei einem Gehalt von 171 ppm eUO unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 100 ppm wurde aus internen Berichten der Rocky Mountain Energy Company zusammengestellt, die in einem Bericht mit dem Titel Copper Mountain Exploration Project Report von Southard, G.G., et al. (1979) zusammengefasst sind. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Die historischen Schätzungen wurden unter Verwendung polygonaler Methoden auf der Grundlage modellierter Mineralisierungsgeometrien erstellt. Bei den historischen Schätzungen wurden die damaligen Kategorien des U.S. Bureau of Mines verwendet, darunter die Begriffe Inferred und Indicated, die nicht der aktuellen CIM-Terminologie entsprechen und nicht als aktuelle Mineralressourcenkategorien interpretiert werden sollten. Einzelheiten zu den historischen Ressourcenschätzungen sind im aktuellen technischen Bericht gemäß NI 43-101 enthalten. Zwar hat die qualifizierte Person (QP) festgestellt, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen historischen Schätzungen für das Projektgebiet Copper Mountain relevant sind, angesichts der Verfasser und der Umstände ihrer Erstellung als hinreichend zuverlässig gelten und für die Veröffentlichung geeignet sind, doch sind die Schätzungen Jahrzehnte alt und basieren auf Bohrdaten, für die die Bohrprotokolle bislang größtenteils nicht verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese historischen Schätzungen als Indikator für aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven im Projektgebiet zu verlassen. Auch wenn das Projektgebiet Copper Mountain die gesamte oder den größten Teil jeder der genannten Lagerstätten umfasst, können sich einige der genannten Ressourcen außerhalb des aktuellen Projektgebiets Copper Mountain befinden.

Zu den inhärenten Einschränkungen der historischen Schätzungen gehört, dass die Art der Mineralisierung (kluftgebunden) dazu führt, dass Schätzungen auf der Grundlage von Bohrdaten weniger zuverlässig sind als bei anderen Lagerstättentypen (z. B. solchen, die mächtig und gleichmäßig sind). Aus Sicht von Myriad Uranium bestehen Einschränkungen darin, dass das Unternehmen die Originaldaten nicht selbst überprüfen konnte und dass die Schätzungen im Vergleich zu späteren Arbeiten, bei denen zur Berechnung der Gehalte ein Delayed Fission Neutron-Faktor (DFN) angewendet wurde, möglicherweise zu optimistisch ausfallen. Andererseits ist der DFN-Faktor umstritten, da dieser Ansatz von einigen Experten als zu konservativ angesehen wird. Dennoch wurde er in späteren Ressourcenschätzungen von Union Pacific in Bezug auf Copper Mountain angewendet. Um die historischen Schätzungen zu verifizieren und als aktuelle Ressourcen neu auszuweisen, ist ein Nachbohrprogramm erforderlich, um neue Daten zu generieren, mit denen sich die Korrelation und Kontinuität der Geologie und der Gehalte zwischen den Bohrlöchern mit ausreichender Sicherheit feststellen lässt, um Mineralressourcen zu schätzen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der eU3O8-Methodik und der historischen Angaben, wurden von George van der Walt, MSc., Pr.Sci.Nat., FGSSA, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr van der Walt ist Principal Consultant bei The MSA Group (Pty) Ltd., einem unabhängigen Beratungsunternehmen, und ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig vom Unternehmen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Explorationsergebnisse zu überprüfen oder die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält aktuell 75 % der Besitzanteile am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Zudem liegt bereits eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der übrigen Anteile von 25 % durch die Übernahme der Firma Rush Rare Metals Corp. vor. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund UO) zählt. Union Pacific führte in diesem Distrikt in den späten 1970er Jahren umfassende Explorations- und Erschließungsarbeiten durch. Unter anderem wurden vor dem Abschwung auf dem Uranmarkt im Jahr 1980 rund 2.000 Bohrungen abgeteuft und die Minenplanung vorangetrieben. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 125 Mio. C$ (Dollar 2026) in das Projekt investiert und dabei bedeutende historische Ressourcenschätzungen erstellt.

Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten zu einer umfassenden Bewertung der Uranvorkommen im Projekt Copper Mountain durch die vom US-Energieministerium beauftragte Firma Bendix Engineering, die im Jahr 1982 veröffentlicht wurde, ist unter diesem Link nachzulesen.

Myriad hält ein 10%iges Free Carried Interest am Uranprojekt Red Basin, das kürzlich an das von 8VC und Overmatch unterstützte Unternehmen Subatomic Industries verkauft wurde. Red Basin verfügt über bedeutende historische Ressourcenschätzungen aus umfangreichen Bohrungen von Occidental Oil in den späten 1970er Jahren und beherbergt zudem Vanadium, das von der US-Regierung als strategisches und kritisches Mineral eingestuft wurde. Bitte beachten Sie den nachstehenden vorsorglichen Hinweis zu historischen Schätzungen.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Breccia Pipe von Myriad in Arizona umfasst mindestens 23 Brekzienschlote, die aussichtsreich für Uran und REEs sind. Einer der Schlote, Wate, befand sich zuvor im Besitz von Energy Fuels und wurde von diesem Unternehmen erkundet; für diesen Schlot liegt eine historische Ressourcenschätzung vor. Für das Projekt Breccia Pipe wurde eine Optionsvereinbarung mit Wedgemount Resources geschlossen (Pressemitteilung finden Sie hier).

Hinweis: Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Schätzungen bei Copper Mountain, Red Basin und Breccia Pipe als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, weshalb Myriad diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven erachtet. Myriad beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historischen Schätzungen überprüft und gegebenenfalls durch aktuelle Mineralressourcenschätzungen unterstützt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auf der Webseite von Myriad unter www.myriaduranium.com oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.

Kontaktieren Sie Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, prognostizieren, projizieren und glauben oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der wirtschaftlichen Rentabilität der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das Unvermögen, historische Daten zu überprüfen, die fehlende Gewissheit hinsichtlich der Definition von Mineralressourcen, Genehmigungsverfahren, Verzögerungen bei Bohrarbeiten sowie Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

ANHANG 1: Vorläufige Zusammenfassungen der eU3O8-Gehaltsintervalle bei Schwellenwerten von 100, 200 und 500 ppm

Die angegebenen Intervalle beziehen sich auf die Bohrlochlängen; die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt.

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https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85558/MyriadUranium_20-08-2026_DEPRcom.003.png

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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