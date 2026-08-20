Bitterfeld-Wolfen/Berlin, ⁠20. Aug (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die höheren Zinszahlungen verteidigt. Ein Grund dafür seien die Schulden für das 500 Milliarden Euro schwere ‌Sondervermögen zur Sanierung der Infrastruktur. Wer diese Investitionen wolle, müsse auch die Zinsen dafür ⁠zahlen, ⁠sagte Klingbeil am Donnerstag bei einem SPD-Bürgerdialog in Bitterfeld-Wolfen. "Das sind jetzt Investitionen in unsere Zukunft." Hier fließe Geld in Brücken, Schulen und Kitas. Es seien mittlerweile etwa ‌50 der 500 Milliarden ‌Euro "ins Land gebracht". Mit jeder Sanierung werde das Sondervermögen konkret spürbar vor Ort. Außerdem werde ⁠der Investitionsstau bei der Bundeswehr abgebaut. Es ‌sei jetzt die Zeit ⁠für Investitionen. Danach müsse dann aber natürlich auch geschaut werden, wie die steigenden Zinsen wieder abgebaut werden könnten.

International sei ‌die Verschuldung oft ⁠noch deutlich höher als ⁠in Deutschland und eine Herausforderung, ergänzte Klingbeil. Dies werde übernächste Woche beim Treffen der Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in den USA eine wichtige Rolle spielen.

(Bericht von Oliver Denzer und Christian KrämerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)