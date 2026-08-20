Moderna - Die Mutter aller Aufwärtsgaps

Die Moderna-Aktie entwickelt sich in diesem Jahr zu einem echten Dauerbrenner an dieser Stelle (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. und 21. Januar sowie vom 24. Juni bzw. 9. Juli). Gleich zu Beginn des Jahres hatten wir die sich abzeichnende Bodenbildung nach fünf Jahren Abwärtstrend diskutiert. Im weiteren Jahresverlauf haben wir dann den Bruch des besagten Baissetrends seit August 2021 (akt. bei 70,97 USD) mehrfach als wichtigen Katalysator definiert. Gestern war es soweit: Mit einer selten erlebten Aufwärtskurslücke (64,46 USD zu 114,46 USD) gelang der finale Trendbruch. Im gleichen Aufwasch wurden die charttechnischen Hürden bei 100/114 USD aus dem Weg geräumt. Auf diesem Niveau hatte die Moderna-Aktie im Jahr 2024 ebenfalls eine wichtige Kurslücke gerissen. Damit bietet sich dieses Level als strategische Absicherung und zur Gewinnsicherung an. Auf der Oberseite markieren indes das 2024er-Hoch (170,47 USD) bzw. die horizontalen Barrieren bei rund 200 USD die nächsten Anlaufziele. Letztlich ist die Entwicklung der Aktie ein Lehrbuchbeispiel wie aus einer frühen Positionierung dank einer erfolgreichen Umkehr ein strategisches, trendfolgendes Investment werden kann.

Moderna (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: LSEG, tradesignal²

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