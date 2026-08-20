Nach Luftschlag in Syrien - Spannungen zwischen Israel und Türkei nehmen zu

Jerusalem/Ankara, 20. Aug (Reuters) - ⁠Nach einem israelischen Luftangriff auf einen syrischen Militärstützpunkt nehmen die Spannungen zwischen Israel und der Türkei zu. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag vor, sein Land in "gefährliche Abenteuer in Syrien" zu stürzen. Israel werde nicht zulassen, dass seine Sicherheit bedroht werde, erklärte Katz auf der Plattform X. ‌Er warnte Erdogan davor, die "Entschlossenheit Israels zur Selbstverteidigung auf die Probe zu stellen". Zuvor hatte das israelische Militär den syrischen Stützpunkt Abu al-Duhur bombardiert. Zur Begründung hieß es, die Führung in Damaskus habe kurz ⁠davor gestanden, dort ⁠eine Stationierung türkischer Truppen zu erlauben.

Die türkische Regierung wies dies zurück. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, weder vor noch während des Angriffs sei eine türkische Militärdelegation auf dem Stützpunkt gewesen. Die Türkei werde Syrien weiter beim Aufbau seiner militärischen Fähigkeiten und der Infrastruktur unterstützen. Zugleich forderte das Ministerium die internationale Gemeinschaft auf, konkrete Maßnahmen gegen das Vorgehen Israels zu ergreifen. Es sei für den Frieden in der Region unerlässlich, ‌dass Israel derart rücksichtslose Angriffe einstelle. Auch der syrische Außenminister ‌Asaad al-Schaibani betonte, es habe keine Pläne für eine türkische Basis gegeben. Türkische Offiziere hätten den Stützpunkt lediglich im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit besucht. Insidern zufolge hatten Schaibani und der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, Roman Gofman, das Thema ⁠noch am 14. August in einem seltenen Telefonat besprochen.

US-BEMÜHUNGEN UM DEESKALATION

Die USA versuchen unterdessen, die Gemüter zu beruhigen. ‌Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, sagte der Nachrichtenagentur ⁠Reuters, die Regierung in Washington arbeite an einem Deeskalationsprozess. Dieser müsse jedoch noch verfeinert werden. Die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Israel und der Türkei sehe er derzeit nicht. Der US-Sondergesandte für Syrien, Tom Barrack, hatte die israelischen Angriffe zuvor als unnötige Eskalation kritisiert.

Die geopolitische Lage ‌in der Region hatte sich 2024 grundlegend gewandelt, als ⁠islamistische Rebellen unter der Führung des ehemaligen Al-Kaida-Kommandeurs ⁠Ahmed al-Scharaa den syrischen Machthaber Baschar al-Assad stürzten. Für Israel trat damit die Sorge vor dem Einfluss der Türkei an die Stelle der bisherigen Furcht vor dem Iran. Seit dem Machtwechsel hat Israel mehrfach Ziele in Syrien angegriffen und Gebiete im Südwesten des Nachbarlandes besetzt. Die Sicherheitslage in Syrien ist auch ein zentrales Thema im israelischen Wahlkampf. Am 27. Oktober wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Umfragen zufolge droht Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Niederlage, da sein Ruf als Garant der Sicherheit seit den Angriffen der radikal-islamischen Hamas im Jahr 2023 als angeschlagen gilt.

(Bericht von Alexander Cornwell und Tuvan Gumrukcu, Mitarbeit ⁠Ahmed Tolba in Kairo, Nafisa Eltahir und Jana Choukeir in Dubai und Lina Obeid, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)