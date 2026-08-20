Niedrige Gasspeicherfüllung - Regierung behält sich Eingriffe vor

Berlin, 20. Aug (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung verschärft den Ton in der Debatte über die Befüllung der deutschen Erdgasspeicher. Wie die EU-Kommission betonte das Wirtschaftsministerium zwar, dass derzeit keine direkte Gefahr für die Versorgungssicherheit im Winter bestehe. Dennoch sei der Füllstand mit rund 50 Prozent derzeit niedrig. "Die Bundesregierung bereitet deshalb die notwendigen Handlungsoptionen so vor, dass sie bei einer Verschlechterung der Lage schnell und gezielt eingesetzt werden können", ‌heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier des Wirtschaftsministeriums.

Die Europäische Kommission sieht trotz eines schleppenden Aufbaus der Erdgasreserven vor dem Winter keine unmittelbare Gefahr für die Versorgungssicherheit in der EU. Die Speicher in der Staatengemeinschaft seien ⁠derzeit zu 62 ⁠Prozent gefüllt, teilte Kommissionssprecherin Eva Hrncirova mit. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres lag der Füllstand der EU-weiten Speicher nach Daten des Verbands Gas Infrastructure Europe noch bei 74 Prozent. Die EU-Länder tun sich schwer damit, ausreichend Vorräte für die kalte Jahreszeit anzulegen. Grund dafür sind die hohen Erdgaspreise infolge des Krieges der USA und Israels gegen den Iran, die Unternehmen vom Kauf des Brennstoffs abhalten. In Deutschland entspricht der aktuelle Füllstand von knapp über 50 Prozent etwa 123,4 Terawattstunden. Neben ‌dem Bundeswirtschaftsministerium hatte zuletzt auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, die ‌Gashändler eindringlich aufgefordert, ihrer Verantwortung für die Wintervorsorge nachzukommen. Vor wenigen Tagen warnte auch der größte deutsche Gaskonzern Uniper, dass Deutschland ohne eine Beilegung des Konflikts um die Straße von Hormus seine Speicherziele für den Winter verfehlen könnte. Bis November wird ein Füllstand ⁠von 70 Prozent angestrebt.

Das Bundeswirtschaftsministerium rechtfertigte die bisherige Zurückhaltung bei staatlichen Vorgaben. "Die Wintervorsorge bleibt zunächst Aufgabe des Marktes", heißt es. ‌Gleichzeitig beobachte man die Lage genau. "Das bedeutet: keine vorschnellen Eingriffe, ⁠die Preise treiben oder funktionierende Marktmechanismen verdrängen – aber ebenso kein bloßes Abwarten." Wenn sich zentrale Risikofaktoren deutlich verschärften und die Versorgungssicherheit gefährdet wäre, könne und werde der Staat reagieren.

In der Branche heißt es, dass andere EU-Staaten den Händlern längst schärfere Vorgaben zur Einspeicherung machten. Dies führe dazu, dass nun stärker in Ländern wie ‌Italien oder Frankreich eingespeist werde - zulasten Deutschlands. Der Verweis des ⁠Wirtschaftsministeriums, dass die Buchungen der Händler bei ungefähr 74 ⁠Prozent lägen, sage wenig aus, weil die Kaufoptionen nicht gezogen werden müssten.

Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), forderte eine Verhaltensänderung großer Gasverbraucher. "Große Gasverbraucher wie die Industrie, die ihren potenziellen Verbrauch im Winter nicht abgesichert haben, sondern sich auf die Beschaffung von Mengen am Spotmarkt verlassen, setzen sich einem erhöhten Preis- und Mengenrisiko aus", teilte sie mit. "Das ist eine bewusste unternehmerische Entscheidung und sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt überdacht werden." Für die Händler bedeute dies, dass sie Erdgas teurer einspeichern müssten, als über Termingeschäfte verkauft werden könne. Das berge das Risiko von Verlusten, es gebe wirtschaftliche Grenzen.

Finanzminister Lars Klingbeil sagte bei einer SPD-Veranstaltung in Bitterfeld-Wolfen, die Regierung müsse erneuerbare Energien weiter ausbauen, ebenso ⁠die Netze und Speicher. Abhängigkeiten bei Gasspeichern machten Deutschland nur verwundbar.

(Bericht von Andreas Rinke, Christian Krämer, Inti Landauro und Kate Abnett; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)