Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG

20.08.2026 / 12:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG

     Unternehmen:               3U HOLDING AG
     ISIN:                      DE0005167902

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.08.2026
     Kursziel:                  2,00 EUR (zuvor: 2,10)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q2: Energieausbau bringt weiteres Gewinnwachstum - SHK-Entwicklung führt zu
Prognose-Anpassung

3U hat den Halbjahresbericht 2026 vorgelegt und dabei die angepasste
Jahresprognose im Detail unterlegt.

Schwächeres SHK-Segment überschattet EBITDA-Verbesserung: Der Konzernumsatz
lag in Q2 bei 12,0 Mio. EUR (-12,5% yoy), das EBITDA verbesserte sich auf
1,4 Mio. EUR (Vj.: -0,1 Mio. EUR) und damit auf eine Marge von 11,5%.
Aufgrund einer schwächeren Entwicklung im SHK-Segment in einem schwierigen
konjunkturellen Umfeld senkte der Vorstand die Jahresprognose auf einen
Umsatz von 48 bis 53 Mio. EUR (zuvor 55 bis 60 Mio. EUR) und ein EBITDA von
4 bis 6 Mio. EUR (zuvor 6 bis 8 Mio. EUR). Die Bitcoin-Position belief sich
nach der bereits erwarteten Abschreibung in Q2 i.H.v. 2,7 Mio. EUR auf 21,9
Mio. EUR zum 30.06.2026. Seit dem Stichtag stieg der Kurs um 8,1%, was Stand
heute eine Zuschreibung in Q3 i.H.v. 1,8 Mio. EUR bedeuten würde.

ITK: Verbesserte Profitabilität bei stabilem Erlösniveau: Bei Umsätzen von
3,2 Mio. EUR (-2,8% yoy) in Q2, erwirtschaftete 3U ein Segment-EBITDA i.H.v.
0,9 Mio. EUR (Vj.: 0,6 Mio. EUR). Dank positiver Produkt- und
Kundenmixeffekte sowie einer disziplinierten Personalpolitik konnte die
EBITDA-Marge auf 28,6% (Vj.: 19,6%) gesteigert werden. Auf Halbjahressicht
liegt das EBITDA mit 1,8 Mio. EUR (+18,0% yoy) genau im Rahmen der
Jahresziele von rund 3,5 Mio. EUR.

Erneuerbare Energien trotzt Windschwäche: In Q2 waren erstmals alle neuen
Anlagen über den gesamten Zeitraum aktiv. Durch die gestiegene Kapazität
konnte der Umsatz trotz unterdurchschnittlicher Windaktivität deutlich auf
2,2 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR) gesteigert werden und übertraf damit auch
das erste Quartal (Q1/26: 2,0 Mio. EUR). Unterstützt mit einem Ertrag aus
der Projektrealisierung fiel das EBITDA mit 2,2 Mio. EUR (Vj.: 0,9 Mio. EUR)
außergewöhnlich stark aus. Mit der am 25. Juni erteilten BImSchG-Genehmigung
für einen neuen Windpark Breite Eiche ist der weitere Wachstumspfad visibel.

Schwäche im SHK-Segment setzt sich fort: Der Segmentumsatz ging in Q2 auf
6,8 Mio. EUR zurück (Vj.: 9,3 Mio. EUR), das EBITDA verschlechterte sich auf
-0,9 Mio. EUR (Vj.: -0,6 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang infolge des schwachen
Neubau- und Modernisierungsumfelds sowie der Neuausrichtung der Selfio SE
konnte nicht durch die bisher realisierten Einsparungen bei Material (-21,5%
yoy) und Personal (-31,1% yoy) kompensiert werden. Für das SHK-Segment
senkte der Vorstand die Guidance auf rund 28 Mio. EUR Umsatz (zuvor rund 35
Mio. EUR) und ein EBITDA von -2,0 bis -3,0 Mio. EUR (zuvor rund -1,0 Mio.
EUR). Für H2 impliziert dies entsprechend ein vergleichbares Umsatzniveau
wie in H1 bei einem verbesserten, aber weiterhin defizitären EBITDA.

Fazit: Operativ hat 3U die Trendwende bestätigt und zeigte im Vergleich zu
Q1 eine weitere Ergebnisverbesserung. Die überzeugenden Ergebnisse in den
Segmenten ITK und EE werden dabei noch durch fortgesetzte Probleme im
SHK-Bereich getrübt, der damit weiterhin auf dem Unternehmenswert lastet.
Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem reduzierten DCF- und
SOTP-basierten Kursziel von 2,00 EUR (zuvor: 2,10 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5f9e0227d0c755c4ca9b034d95e11f86

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c37bb297-9c83-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2386390 20.08.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
3U Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereizt18. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen