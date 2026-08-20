Original-Research: Almonty Industries Inc. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Almonty Industries Inc. - von GBC AG 20.08.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203987072 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 25,87 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Sangdong nimmt die Produktion auf: außergewöhnliche Wolframpreise und erweiterte Abnahmevereinbarung stärken den Investment Case Almonty hat den bedeutendsten Meilenstein seiner Unternehmensgeschichte erreicht. Sangdong ist nicht länger lediglich ein vollständig finanziertes Bauprojekt: Nachdem im Dezember 2025 erstmals Erz angeliefert worden war, begann die Anlage im Juli 2026 mit der Aufbereitung des gelagerten Roherzes. Damit verlagert sich der Investment Case von Bau- und Finanzierungsrisiken auf besser messbare operative Faktoren wie Durchsatz, Erzgehalte, Ausbeute, Konzentratqualität, Kundenabnahme und Cash Conversion. Dies stellt einen entscheidenden Schritt zur weiteren Risikoreduzierung dar und schafft die Grundlage dafür, dass Almonty zu einem der größten Wolframanbieter außerhalb Chinas aufsteigen kann. Das Marktumfeld bleibt außergewöhnlich günstig. Zum 14. August 2026 lag der durchschnittliche Fastmarkets-APT-Preis in Rotterdam bei 3.087,50 US-Dollar/MTU, innerhalb einer Spanne von 2.900 bis 3.275 US-Dollar/MTU und damit auf etwa dem 9,4-Fachen des Anfang 2025 verzeichneten Niveaus. China steht weiterhin für rund 79 % der weltweiten Minenproduktion, während die Lagerbestände im Westen begrenzt bleiben und die Beschaffungsanforderungen im Verteidigungssektor zunehmend strenger werden. Vor diesem Hintergrund positionieren die Größe, die hohen Erzgehalte, die lange Lebensdauer der Mine und der Standort in Südkorea Sangdong als strategisch bedeutende Wolframquelle innerhalb einer verbündeten Lieferkette. Sobald der operative Hochlauf erfolgreich nachgewiesen ist, sollten diese Eigenschaften einen Bewertungsaufschlag gegenüber konventionellen Bergbauunternehmen mit nur einem produzierenden Vermögenswert rechtfertigen. Auch die kommerzielle Visibilität und Planungssicherheit haben sich erheblich verbessert. Die geänderte Abnahmevereinbarung mit Global Tungsten & Powders erhöht das vertraglich vereinbarte Volumen für Phase 1 um 40 %, verlängert die Laufzeit auf 21 Jahre und verbessert die Preis- und Zahlungsbedingungen um 6,3 %. Damit sind rund 90 % der erwarteten Produktion aus Phase 1 abgedeckt. Auf Basis der aktuellen APT-Referenzpreise entspricht das vereinbarte Volumen einem indikativen Jahresumsatz von rund 490 Mio. US-Dollar. Dabei handelt es sich weiterhin um eine preisabhängige Umsatz-Run-Rate und nicht um garantierte Festumsätze. Dennoch reduziert die Vereinbarung das Absatz- und Qualifizierungsrisiko erheblich und wahrt gleichzeitig die Partizipation an der weiteren Entwicklung der Wolframpreise. Die Wandelanleihe über 800 Mio. US-Dollar wird in der Überleitung zum Eigenkapitalwert vollständig als Fremdkapital berücksichtigt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt rund 27,40 US-Dollar je Aktie. Die begleitenden Capped-Call-Transaktionen sollen eine potenzielle Verwässerung oberhalb dieses Wandlungspreises bis zu einer Obergrenze von 41,36 US-Dollar je Aktie begrenzen, vorbehaltlich der jeweiligen Vertragsbedingungen. Da unser Kursziel von 30,00 US-Dollar innerhalb dieser Spanne liegt, modellieren wir keine zusätzliche Nettoverwässerung durch die Wandelanleihe und berücksichtigen deren Nennbetrag vollständig als Fremdkapital. Die Bewertung basiert auf 288,48 Mio. ausstehenden Stammaktien. Ausstehende Warrants und Optionen werden separat anhand des Black-Scholes-Modells bewertet; ihr wirtschaftlicher Wert von 30,11 Mio. US-Dollar wird einmalig vom Eigenkapitalwert abgezogen. RSUs und Aktien aus einer möglichen Wandlung werden im Nenner nicht berücksichtigt. Wir prognostizieren für 2026 einen Umsatz von 365,9 Mio. US-Dollar, gefolgt von 1,32 Mrd. US-Dollar im Jahr 2027 und 1,49 Mrd. US-Dollar im Jahr 2028. Das bereinigte EBITDA dürfte im selben Zeitraum von 329,7 Mio. US-Dollar auf 1,22 Mrd. US-Dollar bzw. 1,30 Mrd. US-Dollar steigen. Für den freien Cashflow erwarten wir 95,8 Mio. US-Dollar, 694,9 Mio. US-Dollar und 958,7 Mio. US-Dollar. Diese Entwicklung reflektiert den anteiligen Umsatzbeitrag von Sangdong im Jahr 2026, einen deutlich breiteren operativen Beitrag einschließlich erster Phase-2-Volumina im Jahr 2027 sowie das Erreichen des maximalen Hochlaufprofils im Jahr 2028. Die außergewöhnlich hohen anfänglichen Margen werden durch die hohen Wolframpreise, die Qualität des Erzkörpers und den operativen Hebel gestützt. Gleichzeitig bleibt die Prognose sehr sensitiv gegenüber Ausbeute, Payability und einer Normalisierung des APT-Preises. Weiteres Aufwärtspotenzial dürfte sich insbesondere aus belastbaren operativen Nachweisen ergeben. Ein stabiler monatlicher Durchsatz, steigende Ausbeuten, vom Kunden qualifiziertes Konzentrat, regelmäßige Lieferungen und sichtbare Zahlungseingänge würden unsere Prognosen untermauern und den derzeitigen Umsetzungsabschlag reduzieren. Zu den wesentlichen Risiken zählen ein langsamerer Hochlauf, niedrigere Erzgehalte oder Ausbeuten als erwartet, eine Normalisierung des APT-Preises, die Kundenkonzentration sowie Kapitaleinsätze außerhalb unserer Prognose. Hinzu kommt ein mögliches Verwässerungsrisiko, falls die Wandelanleihe oder aktienbasierte Vergütungsinstrumente zu einer höheren Verwässerung führen als von uns unterstellt. Insgesamt bleibt die Abwägung der Chancen und Risiken aus unserer Sicht eindeutig positiv, wobei die Aktie weiterhin als Hochrisikoinvestment einzustufen ist. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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