Original-Research: Almonty Industries Inc. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Almonty Industries Inc. - von GBC AG

20.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Almonty Industries Inc.

     Unternehmen:               Almonty Industries Inc.
     ISIN:                      CA0203987072

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  25,87 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Sangdong nimmt die Produktion auf: außergewöhnliche Wolframpreise und
erweiterte Abnahmevereinbarung stärken den Investment Case

Almonty hat den bedeutendsten Meilenstein seiner Unternehmensgeschichte
erreicht. Sangdong ist nicht länger lediglich ein vollständig finanziertes
Bauprojekt: Nachdem im Dezember 2025 erstmals Erz angeliefert worden war,
begann die Anlage im Juli 2026 mit der Aufbereitung des gelagerten Roherzes.
Damit verlagert sich der Investment Case von Bau- und Finanzierungsrisiken
auf besser messbare operative Faktoren wie Durchsatz, Erzgehalte, Ausbeute,
Konzentratqualität, Kundenabnahme und Cash Conversion. Dies stellt einen
entscheidenden Schritt zur weiteren Risikoreduzierung dar und schafft die
Grundlage dafür, dass Almonty zu einem der größten Wolframanbieter außerhalb
Chinas aufsteigen kann.

Das Marktumfeld bleibt außergewöhnlich günstig. Zum 14. August 2026 lag der
durchschnittliche Fastmarkets-APT-Preis in Rotterdam bei 3.087,50
US-Dollar/MTU, innerhalb einer Spanne von 2.900 bis 3.275 US-Dollar/MTU und
damit auf etwa dem 9,4-Fachen des Anfang 2025 verzeichneten Niveaus. China
steht weiterhin für rund 79 % der weltweiten Minenproduktion, während die
Lagerbestände im Westen begrenzt bleiben und die Beschaffungsanforderungen
im Verteidigungssektor zunehmend strenger werden. Vor diesem Hintergrund
positionieren die Größe, die hohen Erzgehalte, die lange Lebensdauer der
Mine und der Standort in Südkorea Sangdong als strategisch bedeutende
Wolframquelle innerhalb einer verbündeten Lieferkette. Sobald der operative
Hochlauf erfolgreich nachgewiesen ist, sollten diese Eigenschaften einen
Bewertungsaufschlag gegenüber konventionellen Bergbauunternehmen mit nur
einem produzierenden Vermögenswert rechtfertigen.

Auch die kommerzielle Visibilität und Planungssicherheit haben sich
erheblich verbessert. Die geänderte Abnahmevereinbarung mit Global Tungsten
& Powders erhöht das vertraglich vereinbarte Volumen für Phase 1 um 40 %,
verlängert die Laufzeit auf 21 Jahre und verbessert die Preis- und
Zahlungsbedingungen um 6,3 %. Damit sind rund 90 % der erwarteten Produktion
aus Phase 1 abgedeckt. Auf Basis der aktuellen APT-Referenzpreise entspricht
das vereinbarte Volumen einem indikativen Jahresumsatz von rund 490 Mio.
US-Dollar. Dabei handelt es sich weiterhin um eine preisabhängige
Umsatz-Run-Rate und nicht um garantierte Festumsätze. Dennoch reduziert die
Vereinbarung das Absatz- und Qualifizierungsrisiko erheblich und wahrt
gleichzeitig die Partizipation an der weiteren Entwicklung der
Wolframpreise.

Die Wandelanleihe über 800 Mio. US-Dollar wird in der Überleitung zum
Eigenkapitalwert vollständig als Fremdkapital berücksichtigt. Der
anfängliche Wandlungspreis beträgt rund 27,40 US-Dollar je Aktie. Die
begleitenden Capped-Call-Transaktionen sollen eine potenzielle Verwässerung
oberhalb dieses Wandlungspreises bis zu einer Obergrenze von 41,36 US-Dollar
je Aktie begrenzen, vorbehaltlich der jeweiligen Vertragsbedingungen. Da
unser Kursziel von 30,00 US-Dollar innerhalb dieser Spanne liegt,
modellieren wir keine zusätzliche Nettoverwässerung durch die Wandelanleihe
und berücksichtigen deren Nennbetrag vollständig als Fremdkapital. Die
Bewertung basiert auf 288,48 Mio. ausstehenden Stammaktien. Ausstehende
Warrants und Optionen werden separat anhand des Black-Scholes-Modells
bewertet; ihr wirtschaftlicher Wert von 30,11 Mio. US-Dollar wird einmalig
vom Eigenkapitalwert abgezogen. RSUs und Aktien aus einer möglichen Wandlung
werden im Nenner nicht berücksichtigt.

Wir prognostizieren für 2026 einen Umsatz von 365,9 Mio. US-Dollar, gefolgt
von 1,32 Mrd. US-Dollar im Jahr 2027 und 1,49 Mrd. US-Dollar im Jahr 2028.
Das bereinigte EBITDA dürfte im selben Zeitraum von 329,7 Mio. US-Dollar auf
1,22 Mrd. US-Dollar bzw. 1,30 Mrd. US-Dollar steigen. Für den freien
Cashflow erwarten wir 95,8 Mio. US-Dollar, 694,9 Mio. US-Dollar und 958,7
Mio. US-Dollar. Diese Entwicklung reflektiert den anteiligen Umsatzbeitrag
von Sangdong im Jahr 2026, einen deutlich breiteren operativen Beitrag
einschließlich erster Phase-2-Volumina im Jahr 2027 sowie das Erreichen des
maximalen Hochlaufprofils im Jahr 2028. Die außergewöhnlich hohen
anfänglichen Margen werden durch die hohen Wolframpreise, die Qualität des
Erzkörpers und den operativen Hebel gestützt. Gleichzeitig bleibt die
Prognose sehr sensitiv gegenüber Ausbeute, Payability und einer
Normalisierung des APT-Preises.

Weiteres Aufwärtspotenzial dürfte sich insbesondere aus belastbaren
operativen Nachweisen ergeben. Ein stabiler monatlicher Durchsatz, steigende
Ausbeuten, vom Kunden qualifiziertes Konzentrat, regelmäßige Lieferungen und
sichtbare Zahlungseingänge würden unsere Prognosen untermauern und den
derzeitigen Umsetzungsabschlag reduzieren. Zu den wesentlichen Risiken
zählen ein langsamerer Hochlauf, niedrigere Erzgehalte oder Ausbeuten als
erwartet, eine Normalisierung des APT-Preises, die Kundenkonzentration sowie
Kapitaleinsätze außerhalb unserer Prognose. Hinzu kommt ein mögliches
Verwässerungsrisiko, falls die Wandelanleihe oder aktienbasierte
Vergütungsinstrumente zu einer höheren Verwässerung führen als von uns
unterstellt. Insgesamt bleibt die Abwägung der Chancen und Risiken aus
unserer Sicht eindeutig positiv, wobei die Aktie weiterhin als
Hochrisikoinvestment einzustufen ist.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9ffd9f40d5c2e49594eaed9ea21d1d50

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 19.08.2026 (16:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 20.08.2026 (10:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=b7ee01e6-9be2-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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