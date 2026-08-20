Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH 20.08.2026 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2026 Empfehlung: Kaufen seit: 20.08.2026 Kursziel: 28,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Signifikante Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2026 Die Halbjahreszahlen der GESCO SE zeigen trotz weiterhin herausfordernder Rahmenbedingungen eine merklich positive Entwicklung: Nach einer Steigerung von 4,6 Prozent beim Auftragseingang und einem leichten Umsatzminus von 0,6 Prozent in den ersten drei Monaten konnten die Wuppertaler für das zweite Quartal deutliche Zuwächse von 23,7 Prozent bei den Bestellungen und 10,5 Prozent bei den Erlösen vermelden - jeweils einschließlich der in den Vorjahreswerten noch nicht enthaltenen Eckart. Zwar können dabei auch gewisse Effekte auf größere Projektaufträge und -auslieferungen zurückzuführen sein, in Verbindung mit dem im ersten Halbjahr stabilen Oderbestand werten wir dies aber als klaren Beleg für eine spürbare Geschäftsbelebung. Besonders positiv hervorzuheben ist hierbei, dass die Profitabilität im Zuge zunehmender Effekte aus diversen im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) implementierten Maßnahmen sowie einer erhöhten Kostensensibilität in der Gruppe getragen von allen drei Segmenten deutlich verbessert werden konnte. In der Folge kamen für die ersten sechs Monate 2026 erfreuliche Steigerungen beim EBIT um mehr als 50 Prozent und beim Nettoergebnis gar um fast drei Viertel zum Ausweis. Zudem wurde beim ROCE eine Verbesserung von 4,7 auf 5,9 Prozent sowie beim Free Cashflow eine auch aus der Reduktion des Working Capital resultierende erhebliche Steigerung von 2,4 auf 19,5 Mio. Euro erreicht. In der Folge konnte die Nettoverschuldung (inkl. Leasing) zum Halbjahresende gegenüber dem letzten Bilanzstichtag um 17,5 Prozent von 61,7 auf 50,9 Mio. Euro verringert werden. Mit einer Barliquidität von 34,0 Mio. Euro, nicht genutzten Kreditlinien von 61,3 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 60,0 Prozent bleibt GESCO zum 30. Juni solide für organische Wachstumsinvestitionen sowie die angestrebten potenziellen Akquisitionen aufgestellt. Zwar liegt der Konzern auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen nach dem ersten Halbjahr sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis noch ein Stück unterhalb der bestätigten Prognosekorridore. Neben der im Berichtszeitraum eingetretenen Belebung der Auftragslage ist hierbei aber auch zu berücksichtigen, dass alleine aus sieben konkreten Projekten bei Portfoliounternehmen für 2026 organische Zusatzerlöse von 22,5 Mio. Euro avisiert werden, von denen der größere Teil erst in der laufenden zweiten Jahreshälfte anfallen dürfte. Aus diesen Projekten werden weitere Umsätze von 16,8 Mio. Euro für 2027 und von 11,0 Mio. Euro ab 2028 erwartet. Nähere Einzelheiten sind unserem ausführlichen Bericht über die diesjährige Hauptversammlung, auf der der Vorstand diese Projekte detailliert vorgestellt hat, zu entnehmen. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen stellen sich trotz leichter Erholungstendenzen weiterhin verhalten und mit hohen Unwägbarkeiten behaftet dar. Angesichts der positiven Entwicklungen in den ersten sechs Monaten, der zu erwartenden zunehmenden Effekte aus den GBS-Modulen und der dargestellten weiteren Perspektiven sehen wir die Wuppertaler Industriegruppe aber gut aufgestellt, ihre Ziele für 2026 erreichen und auch in den kommenden Jahren profitabel organisch und anorganisch wachsen zu können. Da die Halbjahreszahlen ertragsseitig über unseren Erwartungen ausgefallen sind, haben wir unsere Schätzungen - die nur unsere organischen Wachstumsprognosen, aber keine potenziellen Akquisitionen beinhalten - auf der Ergebnisseite geringfügig angehoben. Auf dieser Basis erhöhen wir unser Kursziel für die GESCO-Aktie nunmehr von 26,50 auf 28,50 Euro und bekräftigen erneut unsere Empfehlung, das unseres Erachtens deutlich unterbewertete Papier zu "Kaufen". Dabei beläuft sich die Marktkapitalisierung der GESCO SE auf dem aktuellen Kursniveau mit 151,8 Mio. Euro lediglich auf 55,4 Prozent des zum 30. Juni 2026 ausgewiesenen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 274,1 Mio. Euro, das 25,29 Euro je Anteilsschein bzw. 26,43 Euro je Aktie im Umlauf entspricht. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2f577feb41002997e23c2f1c286ca398

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 2501 44091-21 Fax: +49 2501 44091-22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=7f725eec-9bfb-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2385950 20.08.2026 CET/CEST °