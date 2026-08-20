Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH

20.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE

     Unternehmen:               GESCO SE
     ISIN:                      DE000A1K0201

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2026
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.08.2026
     Kursziel:                  28,50 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     04.01.2021, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Signifikante Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2026

Die Halbjahreszahlen der GESCO SE zeigen trotz weiterhin herausfordernder
Rahmenbedingungen eine merklich positive Entwicklung: Nach einer Steigerung
von 4,6 Prozent beim Auftragseingang und einem leichten Umsatzminus von 0,6
Prozent in den ersten drei Monaten konnten die Wuppertaler für das zweite
Quartal deutliche Zuwächse von 23,7 Prozent bei den Bestellungen und 10,5
Prozent bei den Erlösen vermelden - jeweils einschließlich der in den
Vorjahreswerten noch nicht enthaltenen Eckart. Zwar können dabei auch
gewisse Effekte auf größere Projektaufträge und -auslieferungen
zurückzuführen sein, in Verbindung mit dem im ersten Halbjahr stabilen
Oderbestand werten wir dies aber als klaren Beleg für eine spürbare
Geschäftsbelebung.

Besonders positiv hervorzuheben ist hierbei, dass die Profitabilität im Zuge
zunehmender Effekte aus diversen im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS)
implementierten Maßnahmen sowie einer erhöhten Kostensensibilität in der
Gruppe getragen von allen drei Segmenten deutlich verbessert werden konnte.
In der Folge kamen für die ersten sechs Monate 2026 erfreuliche Steigerungen
beim EBIT um mehr als 50 Prozent und beim Nettoergebnis gar um fast drei
Viertel zum Ausweis. Zudem wurde beim ROCE eine Verbesserung von 4,7 auf 5,9
Prozent sowie beim Free Cashflow eine auch aus der Reduktion des Working
Capital resultierende erhebliche Steigerung von 2,4 auf 19,5 Mio. Euro
erreicht.

In der Folge konnte die Nettoverschuldung (inkl. Leasing) zum Halbjahresende
gegenüber dem letzten Bilanzstichtag um 17,5 Prozent von 61,7 auf 50,9 Mio.
Euro verringert werden. Mit einer Barliquidität von 34,0 Mio. Euro, nicht
genutzten Kreditlinien von 61,3 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von
60,0 Prozent bleibt GESCO zum 30. Juni solide für organische
Wachstumsinvestitionen sowie die angestrebten potenziellen Akquisitionen
aufgestellt.

Zwar liegt der Konzern auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen nach dem
ersten Halbjahr sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis noch ein Stück
unterhalb der bestätigten Prognosekorridore. Neben der im Berichtszeitraum
eingetretenen Belebung der Auftragslage ist hierbei aber auch zu
berücksichtigen, dass alleine aus sieben konkreten Projekten bei
Portfoliounternehmen für 2026 organische Zusatzerlöse von 22,5 Mio. Euro
avisiert werden, von denen der größere Teil erst in der laufenden zweiten
Jahreshälfte anfallen dürfte. Aus diesen Projekten werden weitere Umsätze
von 16,8 Mio. Euro für 2027 und von 11,0 Mio. Euro ab 2028 erwartet. Nähere
Einzelheiten sind unserem ausführlichen Bericht über die diesjährige
Hauptversammlung, auf der der Vorstand diese Projekte detailliert
vorgestellt hat, zu entnehmen.

Die makroökonomischen Rahmenbedingungen stellen sich trotz leichter
Erholungstendenzen weiterhin verhalten und mit hohen Unwägbarkeiten behaftet
dar. Angesichts der positiven Entwicklungen in den ersten sechs Monaten, der
zu erwartenden zunehmenden Effekte aus den GBS-Modulen und der dargestellten
weiteren Perspektiven sehen wir die Wuppertaler Industriegruppe aber gut
aufgestellt, ihre Ziele für 2026 erreichen und auch in den kommenden Jahren
profitabel organisch und anorganisch wachsen zu können.

Da die Halbjahreszahlen ertragsseitig über unseren Erwartungen ausgefallen
sind, haben wir unsere Schätzungen - die nur unsere organischen
Wachstumsprognosen, aber keine potenziellen Akquisitionen beinhalten - auf
der Ergebnisseite geringfügig angehoben. Auf dieser Basis erhöhen wir unser
Kursziel für die GESCO-Aktie nunmehr von 26,50 auf 28,50 Euro und
bekräftigen erneut unsere Empfehlung, das unseres Erachtens deutlich
unterbewertete Papier zu "Kaufen".

Dabei beläuft sich die Marktkapitalisierung der GESCO SE auf dem aktuellen
Kursniveau mit 151,8 Mio. Euro lediglich auf 55,4 Prozent des zum 30. Juni
2026 ausgewiesenen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 274,1 Mio. Euro,
das 25,29 Euro je Anteilsschein bzw. 26,43 Euro je Aktie im Umlauf
entspricht.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2f577feb41002997e23c2f1c286ca398

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=7f725eec-9bfb-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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