OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Shiprocket geht an die Börse: Bertelsmann ...

Shiprocket geht an die Börse: Bertelsmann Investments feiert bedeutenden Börsengang in Indien (FOTO) Gütersloh / Neu-Delhi / Mumbai, (ots) - - Bertelsmann India Investments unterstützt Shiprocket seit 2015 und hat die Entwicklung zur führenden E-Commerce-Plattform Indiens begleitet - Shiprocket schließt ersten Handelstag nach Börsengang mit einem Volumen von 170 Mio. US-Dollar bei einer Bewertung von 1,1 Mrd. US-Dollar - BII bleibt mit einem Anteil von rund 19 Prozent größter institutioneller Investor des Unternehmens - Carsten Coesfeld: "Shiprocket ist ein eindrucksvolles Beispiel für unseren langfristigen Ansatz, in herausragende Gründer und Unternehmen in Indien zu investieren." Bertelsmann Investments (BI) feiert einen bedeutenden Meilenstein für sein Portfolio: Die indische E-Commerce-Plattform Shiprocket hat ihren Börsengang erfolgreich abgeschlossen und ist nun an der National Stock Exchange of India und der BSE gelistet. Der Börsengang mit einem Volumen von rund 170 Mio. US-Dollar bewertet Shiprocket zum Ende des ersten Handelstages mit 1,1 Mrd. US-Dollar und markiert zugleich einen wichtigen Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen Shiprocket und Bertelsmann India Investments (BII), dem indischen Investmentarm von Bertelsmann Investments. Bereits im Vorfeld stieß der Börsengang auf eine außergewöhnlich hohe Nachfrage bei Investoren und war 100-fach überzeichnet. BII investierte bereits 2015 als erster institutioneller Venture-Investor in Shiprocket. Damals betreute Shiprocket rund 1.500 Kunden und erzielte einen Umsatz von weniger als 2 Mio. US-Dollar. Seitdem hat BII das Gründerteam um CEO Saahil Goel bei mehreren strategischen Neuausrichtungen des Unternehmens begleitet. Heute ist Shiprocket die größte E-Commerce-Plattform Indiens, betreut mehr als 214.000 aktive Händler und erzielt in diesem Jahr einen Umsatz von mehr als 200 Mio. US-Dollar. Die KI-gestützte Plattform bündelt Versand, Fulfillment, Checkout und grenzüberschreitenden E-Commerce für Händler in ganz Indien. Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Shiprocket ist ein eindrucksvolles Beispiel für unseren langfristigen Ansatz, in herausragende Gründer und Unternehmen in Indien zu investieren. Wir haben das Gründerteam bereits in einer sehr frühen Phase der Unternehmensentwicklung unterstützt und miterlebt, wie sie Shiprocket durch wiederholte strategische Neuausrichtungen, Innovation und Skalierung zu einer führenden Technologieplattform entwickelt haben. Der Börsengang ist ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen, aber auch für unsere Partnerschaft. Wir sind weiterhin vom langfristigen Potenzial von Shiprocket überzeugt und freuen uns darauf, diesen Weg als Anteilseigner weiter zu begleiten." Auch nach dem Börsengang bleibt BII der größte Venture-Investorvon Shiprocket und hält einen Anteil von rund 19 Prozent am Unternehmen. Am ersten Handelstag schloss die Shiprocket-Aktie 48 Prozent über dem Ausgabepreis. Zu den langjährigen Venture-Investoren des Unternehmens zählen Tribe Capital, March Capital und KDT Ventures, der Venture-Arm von Koch Inc. Im Rahmen des Börsengangs kamen weitere renommierte Kapitalmarktinvestoren hinzu, darunter SBI Mutual Fund, HDFC Mutual Fund und Goldman Sachs. Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Der Börsengang von Shiprocket zeigt, welcher Wert durch langfristig orientiertes Kapital und eine dauerhafte Partnerschaft geschaffen werden kann. Seit unserer ersten Investition im Jahr 2015 hat sich das Unternehmen bemerkenswert gut entwickelt. Für Bertelsmann Investments ist Shiprocket ein überzeugendes Beispiel dafür, wie wir mit unseren Venture-Capital-Aktivitäten erheblichen finanziellen Wert schaffen und uns gleichzeitig an einigen der dynamischsten Wachstumsmärkte der Welt beteiligen können." Shiprocket hat sich von einer Versandlösung für kleine und mittelständische Händler zu einer integrierten Technologieplattform entwickelt, die zentrale Bereiche der E-Commerce-Wertschöpfungskette abdeckt. Heute vereint das Angebot des Unternehmens Versand, Fulfillment, Checkout und grenzüberschreitenden E-Commerce in einem KI-gestützten Ökosystem und ermöglicht Händlern damit, ihre Geschäfte zu steuern und weiterzuentwickeln. Pankaj Makkar, Managing Partner von Bertelsmann India Investments, sagt: "Als wir 2015 erstmals in Shiprocket investierten, hatte das Unternehmen rund 1.500 Kundenund einen Umsatz von weniger als 2 Mio. US-Dollar. Überzeugt haben uns damals die Ambitionen von Saahil und dem Gründerteam sowie ihre Fähigkeit, grundlegende Herausforderungen im sich rasant entwickelnden indischen E-Commerce-Ökosystem zu erkennen und zu lösen. Im Laufe der Jahre hat das Team immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, sich strategisch neu auszurichten, seine Pläne konsequent umzusetzen und in großem Maßstab zu wachsen. Das heutige Börsendebüt ist ein außergewöhnlicher Meilenstein, und wir sind stolz darauf, Shiprocket auf diesem Weg begleitet zu haben. Wir sind weiterhin fest vom Team und den vor ihm liegenden Chancen überzeugt." Der Börsengang unterstreicht zugleich das umfassende Engagement von Bertelsmann Investments in Indien als einem seiner wichtigsten Wachstumsmärkte. Im Rahmen seiner Boost-Strategie hat sich Bertelsmann dazu verpflichtet, über BII jährlich mehr als 100 Mio. US-Dollar zu investieren; 2025 markierte dabei ein Rekordjahr. 2026 hat BII bereits acht Investitionen getätigt, davon sieben Folgeinvestitionen, unter anderem in Rozana, Snabbit und Handpickd. Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien (LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300 aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bertelsmann-investments.com Über Bertelsmann India Investments Bertelsmann India Investments (BII) wurde 2012 gegründet und ist ein sektorunabhängiger Venture-Capital-Fonds, der Indiens nächste Generation transformativer Unternehmensführer unterstützt. BII konzentriert sich auf Start-ups in der frühen Wachstumsphase (Series A bis C) und kombiniert langfristiges Kapital mit einer langfristig angelegten Wachstumspartnerschaft, um Gründer dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen nachhaltig zu skalieren. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von rund 1 Milliarde US-Dollar umfasst das Portfolio führende Innovatoren wie Shiprocket, Eruditus, Licious, Nat Habit, LetsTransport und Orange Health Labs. Als indischer Investmentarm der Bertelsmann-Gruppe nutzt BII die Stärke von Bertelsmann Investments (BI) - einem der weltweit größten VC-Ökosysteme mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden Euro in über 300 Unternehmen weltweit. Über Shiprocket Shiprocket is a leading Indian e-commerce logistics and shipping platform serving online retailers and D2C brands. It aggregates multiple courier partners, automates domestic and international shipping, and offers AI-powered solutions across checkout, warehousing, fulfillment, and shipment tracking. http://www.shiprocket.in Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Jan Hölkemann Pressesprecher / Communications Content Team Kommunikation Bertelsmann Investments Telefon: +49 5241 80-89923 mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6336804 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA