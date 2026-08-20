OTS: Finanz Informatik GmbH & Co. KG / Finanz Informatik schließt zweites ...

Finanz Informatik schließt zweites Power-Purchase-Agreement (PPA) für Solarpark der S-Finanzgruppe (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die Finanz Informatik (FI) erweitert ihr Engagement für eine stabile, nachhaltige Energieversorgung und verdreifacht ihren Bezug von Solarstrom aus Power-Purchase-Agreements (PPAs). Seit dieser Woche verfügt der Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe über zusätzliche 20 Gigawattstunden pro Jahr, die in einem Solarpark in Halenbeck-Rohlsdorf im Landkreis Prignitz (Brandenburg) produziert werden. Wie schon bei einem ersten, 2024 geschlossenen PPA über 10 Gigawattstunden aus einem Solarpark in Kleinschirma (Sachsen) beteiligt sich die FI wieder an einem Projekt der Deutschen Anlagen-Leasing (DAL) - einem Verbundunternehmen aus der Sparkassen-Finanzgruppe. Ein Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit garantiert Preisstabilität und Planbarkeit. Zudem leistet die FI einen Beitrag, um den Ausbau von Solarenergie in Deutschland - und damit die Energiewende - weiter voranzutreiben. "Mit diesem neuen Solar-PPA haben wir die Möglichkeit, unsere Energiekosten langfristig zu planen - ein entscheidender Schritt für eine klimabewusste und wirtschaftlich sichere Zukunft. Die Beteiligung ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie", sagt Martin Waldmann, Geschäftsführer bei der Finanz Informatik. Schon seit Jahren setzt die FI bei ihrer Energieversorgung auf 100 Prozent Ökostrom und betreibt an den Standorten ihrer Rechenzentren eigene Photovoltaikanlagen. Auch die FI-Tochter Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) schließt ihr erstes PPA und bezieht künftig 9 Gigawattstunden ebenfalls aus dem Solarpark in Halenbeck-Rohlsdorf. "Energieversorgung ist heute mehr als nur ein Kostenfaktor - sie ist ein Element unserer unternehmerischen Souveränität. Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam mit der FI aktiv statt nur Strom abzunehmen. Mit diesem PPA stärkt FI-TS Resilienz vor Marktvolatilität, gleicht Preisschwankungen langfristig aus und verfolgt unser Nachhaltigkeitsziel konsequent. Unabhängigkeit und Klimaschutz in einem: Das ist Teil unserer Philosophie", so Christoph Röger, Vorsitzender der Geschäftsführung von FI-TS. "Die wachsende Bedeutung digitaler Banking-Lösungen mit einer verstärkten Unterstützung durch moderne Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) steigert den Energiebedarf in Rechenzentren. Die FI hat umfassende Effizienzmaßnahmen zur Begrenzung des Anstiegs aufgesetzt und investiert seit geraumer Zeit umweltbewusst in die Produktion von grünem Strom. Die PPAs sind ein gutes Beispiel dafür", sagt Frederike Laufenberg, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Finanz Informatik. Pressekontakt: Finanz Informatik Theodor-Heuss-Allee 90 60486 Frankfurt a. M. Telefon +49 69 74329 52000 E-Mail: mailto:presse@f-i.de http://www.f-i.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62492/6337002 OTS: Finanz Informatik GmbH & Co. KG