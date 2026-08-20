Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Donald Trumps sinkenden Sympathiewerten

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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Donald Trumps sinkenden Sympathiewerten:

"Trump mag die teureren Uhren haben - doch im Iran haben sie etwas Wertvolleres: Zeit. Und die wird zunehmend zum Problem des US-Präsidenten. Die so wichtigen Zwischenwahlen im November rücken näher und die hohen Energiepreise könnten da zum ernsthaften Risiko werden. Eines der wichtigsten Versprechen seines eigenen Wahlkampfes war ein Ende der galoppierenden Inflationsraten. Dass viele Amerikaner das ihrem Präsidenten nicht mehr abnehmen, zeigt eine aktuelle Umfrage: Nur 33 Prozent der Befragten sind noch zufrieden mit Trumps Arbeit im Weißen Haus. Die Zahl ist Ausdruck des persönlichen Scheiterns jenes Mannes, der Amerika von Kriegen erlösen wollte und nun mit erstaunlicher Naivität in die Falle von Extremisten tappt."/yyzz/DP/stw

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