Pressestimme: 'Die Glocke' zur Politik der israelischen Regierung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Politik der israelischen Regierung:

"Gewalt von extremistischen jüdischen Siedlern gegen friedliche Palästinenser, die nicht verfolgt wird, ein Minister, der sich im Interview für gezielte Tötungen von Menschen im Gaza-Streifen ausspricht und nun die Vorbereitung eines weiteren, höchst umstrittenen Wohnungsbauprojekts im Westjordanland - selbst bei erklärten Freunden Israels löst die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mittlerweile nicht nur Kopfschütteln, sondern blankes Entsetzen aus. Denn die vage Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung, die die friedliche Koexistenz von Israel und einem unabhängigen Palästinenserstaat vorsieht, wird vor den Augen der Welt Stück für Stück zunichte gemacht. Fatal ist, dass Netanjahu mit seiner Politik auf lange Sicht die Sicherheitslage Israels nicht verbessert, sondern gefährdet und dem Land einen Bärendienst erweist."/yyzz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Krieg im Nahen Osten
Iran: Öffnung der Straße von Hormus hängt von USA ab18. Aug. · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Wegen Russland-Geschäft
Nestle droht Umsatzverlust17. Aug. · dpa-AFX
Nestle droht Umsatzverlust
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereizt18. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen