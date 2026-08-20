Pressestimme: 'Handelsblatt' zu US-Schuldenlast/Gefahr für die Märkte
dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu US-Schuldenlast/Gefahr für die Märkte:
"Lange Zeit konnten die USA aufgrund ihres Sonderstatus und des Niedrigzinsumfelds billig Schulden aufnehmen. Das ist jedoch Geschichte. Die Renditen der zehnjährigen Benchmark-Bonds befinden sich wieder auf dem Niveau der Finanzkrise. Die 30-jährige Staatsanleihe liegt seit knapp einem Monat über fünf Prozent. Ein Cocktail aus Rekordschulden, Inflationssorgen und konkurrierenden KI-Bonds treibt die Renditen. Für das US-Finanzministerium unter Scott Bessent wird es damit immer teurer, das gewaltige Haushaltsloch mit den mittel- bis langfristigen Anleihen zu stopfen. Die Regierung wird zum Getriebenen der gigantischen Staatsverschuldung."/yyzz/DP/stw
Das könnte dich auch interessieren
HandelsstreitTrump pausiert Zölle gegen Kanada und will dafür Öl-Pipelinegestern, 04:26 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem AbschlagKannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011Drei Gründe für den Anleihe-Crashgestern, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter TraditionswertTrotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereizt18. Aug. · onvista