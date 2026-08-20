Raus aus Big Tech? Diese Aktien-Nische boomt im Stillen
OpenAI und Anthropic verbrennen Milliarden, während die Tech-Bewertungen ins Unermessliche steigen. Droht der KI-Branche der große Cash-Burn-Kollaps?
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► Darum geht's im Video:
In dieser Folge diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent), warum smartes Geld jetzt von Chips auf Baustoffe setzt. Erfahre, weshalb Steinbrüche und Zementriesen wie Heidelberg Materials oder Vulcan Materials echte Burggräben bieten – und warum eine Baustoff-Aktie laut 100-Jahre-Studie zu den besten Investments aller Zeiten gehört.
Timestamps:
00:00 ► KI-Skepsis & Cash-Burn: OpenAI und Anthropic verbrennen Milliarden
02:37 ► Intel-Turnaround & Milliardensummen in der Chip-Branche
05:49 ► Kies statt KI: Die Logik hinter Baustoff-Investments
06:33 ► Heidelberg Materials & Co.: Regionale Monopole im Steinbruch
07:52 ► Marode Infrastruktur: Sanierungsstau in den USA und Europa
09:40 ► Verdeckter Bauboom: Rechenzentren, Reshoring & Auftragsbücher
11:38 ► CO2-Ausstoß & nachhaltige Alternativen bei Zement
14:05 ► Zinseinfluss & Kapazitätssteuerung bei Baustoffkonzernen
16:34 ► Baufirmen-Bewertung: Wann ist ein KGV zu hoch?
19:22 ► Buy & Hold-Strategie: Vermögen aufbauen wie ein Eichhörnchen
20:22 ► Die 100-Jahre-Studie: Vulcan Materials als Top-Performer
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🕐 Das Video wurde am 20.08.2026 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
Altria
WKN: 200417 | ISIN: US02209S1033
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BASF
WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111
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Heidelberg Materials
WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004
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HOCHTIEF
WKN: 607000 | ISIN: DE0006070001
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Intel
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855681-intel
Martin Marietta Materials
WKN: 889585 | ISIN: US5732841060
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/889585-martin-marietta-materials
Meta Platforms
WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027
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Netflix
WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061
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NVIDIA
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia
Republic Services
WKN: 915201 | ISIN: US7607591002
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Uber Technologies
WKN: A2PH2M | ISIN: US90353T1007
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2ph2m-uber-technologies
Vulcan Materials
WKN: 855854 | ISIN: US9291601097
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Waste Management
WKN: 893579 | ISIN: US94106L1098
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