Raus aus Big Tech? Diese Aktien-Nische boomt im Stillen

OpenAI und Anthropic verbrennen Milliarden, während die Tech-Bewertungen ins Unermessliche steigen. Droht der KI-Branche der große Cash-Burn-Kollaps?



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► Darum geht's im Video:

In dieser Folge diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent), warum smartes Geld jetzt von Chips auf Baustoffe setzt. Erfahre, weshalb Steinbrüche und Zementriesen wie Heidelberg Materials oder Vulcan Materials echte Burggräben bieten – und warum eine Baustoff-Aktie laut 100-Jahre-Studie zu den besten Investments aller Zeiten gehört.



Timestamps:

00:00 ► KI-Skepsis & Cash-Burn: OpenAI und Anthropic verbrennen Milliarden

02:37 ► Intel-Turnaround & Milliardensummen in der Chip-Branche

05:49 ► Kies statt KI: Die Logik hinter Baustoff-Investments

06:33 ► Heidelberg Materials & Co.: Regionale Monopole im Steinbruch

07:52 ► Marode Infrastruktur: Sanierungsstau in den USA und Europa

09:40 ► Verdeckter Bauboom: Rechenzentren, Reshoring & Auftragsbücher

11:38 ► CO2-Ausstoß & nachhaltige Alternativen bei Zement

14:05 ► Zinseinfluss & Kapazitätssteuerung bei Baustoffkonzernen

16:34 ► Baufirmen-Bewertung: Wann ist ein KGV zu hoch?

19:22 ► Buy & Hold-Strategie: Vermögen aufbauen wie ein Eichhörnchen

20:22 ► Die 100-Jahre-Studie: Vulcan Materials als Top-Performer



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🕐 Das Video wurde am 20.08.2026 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Altria

WKN: 200417 | ISIN: US02209S1033

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/200417-altria-group



BASF

WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/basf11-basf



Heidelberg Materials

WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/604700-heidelberg-materials



HOCHTIEF

WKN: 607000 | ISIN: DE0006070001

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/607000-hochtief



Intel

WKN: 855681 | ISIN: US4581401001

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855681-intel



Martin Marietta Materials

WKN: 889585 | ISIN: US5732841060

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/889585-martin-marietta-materials



Meta Platforms

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platforms



Netflix

WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/552484-netflix



NVIDIA

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia



Republic Services

WKN: 915201 | ISIN: US7607591002

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/915201-republic-services



Uber Technologies

WKN: A2PH2M | ISIN: US90353T1007

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2ph2m-uber-technologies



Vulcan Materials

WKN: 855854 | ISIN: US9291601097

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855854-vulcan-materials



Waste Management

WKN: 893579 | ISIN: US94106L1098

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/893579-waste-management