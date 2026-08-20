Schaeffler vereinbart Zusammenarbeit mit chinesischem Batteriehersteller CATL

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Berlin, ⁠20. Aug (Reuters) - Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat sich mit dem ‌chinesischen Batteriezellspezialisten CATL grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Dabei ⁠gehe ⁠es unter anderem um eine gemeinsame Entwicklung von Batteriemanagementsystemen für die europäische Autoindustrie, teilte ‌Schaeffler am Donnerstag ‌mit. Die Kooperation baue auf einem Kundenprojekt auf. ⁠Schaeffler und CATL strebten eine ‌langfristige Partnerschaft ⁠an, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu stärken und weitere internationale ‌Marktpotenziale ⁠zu erschließen. Zu finanziellen ⁠Details äußerte sich Schaeffler nicht.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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