Schaeffler vereinbart Zusammenarbeit mit chinesischem Batteriehersteller CATL
Berlin, 20. Aug (Reuters) - Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat sich mit dem chinesischen Batteriezellspezialisten CATL grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Dabei gehe es unter anderem um eine gemeinsame Entwicklung von Batteriemanagementsystemen für die europäische Autoindustrie, teilte Schaeffler am Donnerstag mit. Die Kooperation baue auf einem Kundenprojekt auf. Schaeffler und CATL strebten eine langfristige Partnerschaft an, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu stärken und weitere internationale Marktpotenziale zu erschließen. Zu finanziellen Details äußerte sich Schaeffler nicht.
(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)