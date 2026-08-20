Schweizer Exporte legen im Juli zu – Handelsbilanz mit Rekordüberschuss

Zürich, ⁠20. Aug (Reuters) - Nach monatelanger Stagnation haben Schweizer Exporte im Juli wieder deutlich zugelegt. Besonders ‌die Sparte Chemie-Pharma prägte die Entwicklung im Schweizer Außenhandel, teilte das ⁠Bundesamt ⁠für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mit. Sie stiegen saisonbereinigt um 13,8 Prozent gegenüber dem Vormonat auf ‌27,8 Milliarden Franken und ‌erreichten damit den höchsten Stand seit März 2025. Die ⁠Ausfuhren von chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen nahmen dabei ‌um 3,3 ⁠Milliarden Franken zu. Die Importe sanken hingegen um 4,5 Prozent auf 19,6 Milliarden Franken. ‌Der ⁠Überschuss in der Handelsbilanz ⁠weitete sich dadurch auf den Rekordwert von 8,1 Milliarden Franken aus.

(Bericht von Marleen Käsebier, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)