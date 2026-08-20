Selenskyj kritisiert Verbündete nach tödlichen russischen Angriffen auf Kiew

(Korrigiert Angaben zu ⁠den ballistischen Raketen im vierten Satz des ersten Absatzes, "Zu den schnelleren ballistischen Raketen wurden keine Angaben gemacht", nicht: "schlugen alle ein")

Kiew, 20. Aug (Reuters) - Bei neuen russischen Luftangriffen auf Kiew und die umliegende Region sind am Donnerstag nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe ‌in der Nacht Dutzende ballistische Raketen, Marschflugkörper und Hyperschallraketen sowie 168 Drohnen abgefeuert. Die Luftabwehr fing demnach fast 90 Prozent der Drohnen und die meisten Marschflugkörper ab. Zu den schnelleren ballistischen Raketen wurden ⁠keine Angaben gemacht. ⁠Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf den westlichen Verbündeten vor, durch Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen Leben zu gefährden.

Im Kiewer Stadtteil Solomjanskj wurden die oberen Etagen eines neunstöckigen Wohnhauses zerstört. Acht Menschen seien dort ums Leben gekommen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Er rief für Freitag einen Trauertag aus. Zudem wurden eine Schule, ein Kinderkrankenhaus sowie Lagerhallen beschädigt. Die russischen Angriffe richteten sich auch gegen die Schwarzmeerregion ‌Odessa. Dort haben wiederholte Attacken auf die Hafeninfrastruktur die ukrainischen Agrarexporte ‌in den vergangenen Wochen nahezu zum Erliegen gebracht.

Der ukrainische Ministerpräsident Sergij Korezkyj erklärte, dass bei dem fast neunstündigen Beschuss auch Lebensmittellager und Einrichtungen des Roten Kreuzes beschädigt worden seien. In einigen Supermärkten der Hauptstadt war frisches Obst ⁠und Gemüse zuletzt zeitweise knapp geworden, nachdem die Logistiklager von Lebensmittelhändlern getroffen worden waren. In der Region um ‌Kiew kam den Behörden zufolge ein weiterer Mensch ums ⁠Leben.

UKRAINE SETZT ANGRIFFE AUF RUSSISCHE ÖLANLAGEN FORT

Angesichts der verstärkten russischen Angriffe forderte Selenskyj die Verbündeten erneut auf, die Bestände an Patriot-Abwehrraketen aufzustocken. Dies ist das einzige System im ukrainischen Arsenal, das ballistische Raketen bekämpfen kann. "Die Bestände an Abfangraketen für 'Patriot'-Systeme sind noch nicht aufgefüllt worden, und sie ‌werden jeden Tag gebraucht", erklärte Selenskyj auf Telegram. "Jede zusätzliche ⁠Rakete rettet das Leben unserer Landsleute." Moskau ⁠werde nicht ernsthaft über Frieden verhandeln, solange die Ukraine ihre Städte nicht verteidigen könne. "Leider ist die Reaktion der Welt auf solche Angriffe nicht immer angemessen", fügte er hinzu.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Angriffe auf Kiew und die Umgebung hätten Anlagen zur Herstellung von Drohnenbauteilen, ein Militärdepot und ein Logistikzentrum getroffen. Unterdessen setzt auch die Ukraine ihre Attacken auf russische Ölanlagen und Logistikstrukturen fort. Die Behörden in der russischen Region Tatarstan, rund 1000 Kilometer östlich von Moskau, meldeten nach einem ukrainischen Drohnenangriff Störungen in einem Industriekomplex in der Stadt Nischnekamsk. Nach Angaben der UN gab es im vergangenen Monat ⁠die höchste Zahl ziviler Opfer seit den ersten Monaten des Krieges, die meisten davon auf ukrainischem Boden.

(Bericht von Daniel Flynn, Anna Prucknicka und Jekaterīna Golubkova Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)