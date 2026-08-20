Selenskyj kritisiert Verbündete nach tödlichen russischen Angriffen auf Kiew

Kiew, 20. Aug (Reuters) - ⁠Bei schweren russischen Luftangriffen auf Kiew und die umliegende Region sind am Donnerstag mindestens 16 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht Dutzende Marschflugkörper sowie ballistische Raketen, Hyperschallraketen und 168 Drohnen abgefeuert. Die Luftabwehr fing demnach fast 90 Prozent der Drohnen und die meisten Marschflugkörper ab. Zur Anzahl der gestarteten ballistischen ‌Raketen und zu eventuellen Abschüssen wurden keine Angaben gemacht. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf den Verbündeten vor, durch Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen Leben zu gefährden.

Im Kiewer Stadtteil Solomjanskyj wurden die oberen Etagen eines neunstöckigen Wohnhauses zerstört. ⁠Dort waren die ⁠meisten der 15 Todesopfer in der Hauptstadt zu beklagen, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Er rief für Freitag einen Trauertag aus. Zudem wurden in zwei weiteren Stadtteilen eine Schule, ein Kinderkrankenhaus sowie Lagerhallen beschädigt. Die russischen Angriffe richteten sich auch gegen die Schwarzmeerregion Odessa. Dort haben wiederholte Attacken auf die Hafeninfrastruktur und Schiffe die ukrainischen Agrarexporte in den vergangenen Wochen nahezu zum Erliegen gebracht, was die weltweiten Lebensmittelpreise unter Druck setzt.

Der ukrainische Ministerpräsident Sergij Korezkyj erklärte, dass ‌bei dem fast neunstündigen Beschuss auch Lebensmittellager und Einrichtungen des Roten Kreuzes ‌im Umland von Kiew beschädigt wurden. In einigen Supermärkten der Hauptstadt war frisches Obst und Gemüse zuletzt zeitweise knapp geworden, nachdem Treffer die Logistiklager von Lebensmittelhändlern beschädigt hatten. In der Region um Kiew kam den Behörden zufolge ein weiterer Mensch ums Leben.

UKRAINE SETZT ⁠ANGRIFFE AUF RUSSISCHE ÖLANLAGEN FORT

Angesichts der verstärkten russischen Attacken forderte Selenskyj die Verbündeten erneut auf, die Bestände an Patriot-Abwehrraketen aufzustocken. ‌Dies ist das einzige System im ukrainischen Arsenal, das ballistische ⁠Raketen bekämpfen kann. "Die Abfangraketen für Patriot-Systeme sind noch nicht aufgefüllt worden, und sie werden jeden Tag gebraucht", erklärte Selenskyj auf Telegram. "Jede zusätzliche Rakete rettet das Leben unserer Landsleute." Moskau werde nicht ernsthaft über Frieden verhandeln, solange die Ukraine ihre Städte nicht verteidigen könne.

Die von den USA vermittelten Gespräche zur Beendigung des vierjährigen ‌Krieges waren Anfang des Jahres ins Stocken geraten, da sich ⁠die Ukraine weigerte, russischen Forderungen nach Gebietsabtretungen nachzugeben. "Leider ist ⁠die Reaktion der Welt auf solche Schläge nicht immer angemessen", fügte Selenskyj hinzu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte auf der Plattform X als Reaktion auf Selenskyjs Botschaft, sie arbeite mit den Mitgliedstaaten und Partnern zusammen, um der Ukraine Mittel zur Abwehr ballistischer Raketen bereitzustellen. Dies habe höchste Priorität.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Schläge auf Kiew und die Umgebung hätten unter anderem Anlagen zur Herstellung von Drohnenbauteilen, ein Militärdepot und ein Logistikzentrum getroffen. Unterdessen setzt auch die Ukraine ihre Offensive gegen russische Ölanlagen und Logistikstrukturen fort. Der ukrainische Generalstab gab bekannt, die Ölraffinerie Taneco sowie ein Ölterminal in der Region Krasnodar getroffen zu haben. Die Behörden in der russischen Region Tatarstan, ⁠rund 1000 Kilometer östlich von Moskau, meldeten nach einem ukrainischen Drohnenangriff Störungen in einem Industriekomplex in der Stadt Nischnekamsk sowie Schäden an Wohngebäuden.

(Bericht von Daniel Flynn, Anna Prucknicka und Jekaterīna Golubkova Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)