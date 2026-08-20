Spielwarenhersteller Tonies steigert Umsatz deutlich - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Tonies hat im ersten Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der "Toniebox 2" den Umsatz deutlich gesteigert. Die Prognose für 2026 wurde bestätigte. Die Erlöse kletterten im ersten Halbjahr um 38 Prozent auf rund 243 Millionen Euro, wie das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 41 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank jedoch um etwas mehr die Hälfte auf 1,8 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge fiel um 1,4 Prozentpunkte au 0,7 Prozent. Grund hierfür sind neben Produktmix-Effekte auch neue US-Zölle. Unter dem Strich verbuchte Tonies einen Verlust von 27,3 Millionen Euro gegenüber einem Minus von 1,1 Millionen im Vorjahr./err/stk

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