TAGESVORSCHAU: Termine am 20. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen (15.00 Analystencall) 08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen 10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen 11:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen 17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26 08:00 CHE: Handelsbilanz 7/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) Juni und 1. Halbjahr 2026 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe Juni und 1. Halbjahr 2026 08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 POL: Industrieproduktion 7/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26 11:00 EUR: Bauproduktion 6/26 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 7/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. zu Gaming in Deutschland 10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg

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