Trading-Chance T-Bond: DAS überrascht viele!

Good to know about: Notenbank-Interventionen & den Anleihenmarkt

Die geldpolitischen Interventionen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) über den Kauf von Staatsanleihen (Treasuries) haben die globalen Finanzmärkte in den vergangenen zwei Jahrzehnten grundlegend verändert. Was als historische Notfallmaßnahme in der Finanzkrise 2008 begann, entwickelte sich zu einem dauerhaften, mächtigen Steuerungsinstrument der Zentralbank.

Historische Meilensteine: Wann, warum und in welchem Ausmaß?

Vor der weltweiten Finanzkrise steuerte die Fed das Zinsniveau primär über den Leitzins. Als dieser jedoch die Nullgrenze erreichte, griff die Notenbank zum Instrument des Quantitative Easing (QE) – dem großflächigen, elektronisch finanzierten Kauf von Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS). Ziel war es stets, die langfristigen Zinsen zu drücken, die Kreditvergabe anzukurbeln und deflationäre Spiralen zu verhindern.

·QE1 (November 2008 – März 2010): Als Reaktion auf den Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers fror das Bankensystem ein. Die Fed intervenierte mit einem Gesamtvolumen von rund 1,75 Billionen US-Dollar, um den Immobiliensektor und den Markt für Staatsanleihen zu stabilisieren.

·QE2 (November 2010 – Juni 2011): Da sich die wirtschaftliche Erholung als schleppend erwies und Sorgen vor einer Deflation wuchsen, legte die Fed ein weiteres Programm im Umfang von 600 Milliarden US-Dollar auf, das sich gezielt auf länger laufende Treasuries konzentrierte.

·QE3 (September 2012 – Oktober 2014): Dieses auch als „QE Infinity“ bekannte Programm war zeitlich unbefristet und an die Erholung des Arbeitsmarktes gekoppelt. Monatlich kaufte die Fed Anleihen im Wert von zunächst 40 Milliarden Dollar, was später auf 85 Milliarden Dollar pro Monat aufgestockt wurde. Das Gesamtvolumen dieser Phase belief sich auf über 1,6 Billionen US-Dollar.

·QE4 (März 2020 – März 2022): Die Covid-19-Pandemie löste im März 2020 eine globale Liquiditätskrise aus („Dash for Cash“), bei der sogar der Treasury-Markt temporär funktionsunfähig wurde. Die Fed reagierte mit einer beispiellosen „Shock and Awe“-Strategie und kaufte zeitweise unbegrenzt Anleihen. Die Bilanzsumme der Fed explodierte in dieser Phase um rund 4,8 Billionen US-Dollar auf ein historisches Allzeithoch von fast 9 Billionen US-Dollar.

Wer hält die US-Schulden? Die größten Halter von Treasuries

Der Markt für US-Staatsanleihen gilt mit einem ausstehenden Volumen von weit über 30 Billionen Dollar als der tiefste und liquideste Finanzmarkt der Welt. Die Gläubiger der USA lassen sich in drei große Hauptgruppen unterteilen:

·Ausländische Investoren: Traditionell halten ausländische Regierungen und Zentralbanken erhebliche Bestände zur Absicherung ihrer eigenen Währungen und Handelsbilanzen. Die größten ausländischen Gläubiger sind Japan und China, gefolgt von großen Finanzzentren wie Großbritannien, Luxemburg und den Kaimaninseln.

·Inländische Institutionen und die US-Öffentlichkeit: Hierzu zählen amerikanische Pensionsfonds, Investmentfonds (Mutual Funds), Lebensversicherungen, Banken sowie Bundes- und Bundesstaaten-Behörden (wie der Social Security Trust Fund). Diese Akteure halten Treasuries aufgrund regulatorischer Vorschriften oder als risikoarmen Kernbestandteil ihrer Portfolios.

·Die Federal Reserve: Durch die massiven QE-Programme stieg die US-Notenbank zeitweise selbst zum größten einzelnen Halter von US-Staatsanleihen weltweit auf. Erst mit dem Beginn der geldpolitischen Straffung (Quantitative Tightening) im Jahr 2022 reduzierte die Fed ihre Bestände schrittweise wieder.

Ein zweischneidiges Schwert: Der janusköpfige Charakter von QE

Die massiven Markteingriffe der Fed haben das globale Finanzsystem mehrfach vor dem Kollaps bewahrt, bergen jedoch erhebliche systemische Risiken und Nebenwirkungen.

Die positiven Effekte (Die Rettung des Systems)

In akuten Krisen fungieren die Anleihenkäufe als ultimativer Liquiditätsgarant. Sie senken die Kapitalkosten für Unternehmen und Haushalte, stützen die Vermögenspreise (Aktien und Immobilien) und erleichtern dem US-Staat die Finanzierung seiner Haushaltsdefizite in Krisenzeiten.

Die negativen Effekte (Das QE-Paradoxon und die Risiken)

·Das Rendite-Wachstums-Paradoxon: Obwohl die Fed als künstlicher Großkäufer auftritt, führt die tatsächliche Durchführung von QE-Programmen historisch meist zu fallenden Anleihekursen und steigenden Renditen. Da das frische Geld die Wirtschafts- und Inflationserwartungen anheizt, stoßen private Großinvestoren ihre festverzinslichen Papiere ab. Die Marktkräfte erweisen sich dabei oft als stärker als die Kaufkraft der Zentralbank.

·Inflationierung der Vermögenswerte und Ungleichheit: Die enorme Liquiditätsschwemme fließt selten vollständig in die Realwirtschaft, sondern treibt die Preise von Aktien, Immobilien und Kryptowährungen an. Dies führt zu einer Verzerrung der Risikowahrnehmung an den Märkten und verschärft die soziale Ungleichheit, da vor allem Vermögensbesitzer profitieren.

·Die Sucht des Marktes und das „Taper Tantrum“: Die Finanzmärkte gewöhnen sich an das Sicherheitsnetz der Notenbank. Als die Fed 2013 nur ankündigte, das Tempo der Käufe drosseln zu wollen („Tapering“), kam es zu panikartigen Ausverkäufen bei Anleihen und in den Schwellenländern. Diese Abhängigkeit schränkt den Handlungsspielraum der Fed massiv ein.

·Langfristiges Inflationsrisiko: Das übermäßige Aufblähen der Geldmenge birgt – wie die Entwicklung ab 2021 eindrucksvoll gezeigt hat – das Risiko einer galoppierenden Konsumgüterinflation, die die Notenbank schließlich zu drastischen Zinserhöhungen zwingt und damit die Stabilität des gesamten Finanzsystems gefährdet

Blick in die Historie der Quantitative Easings

Die US-Notenbank kündigte gestern eine Intervention am Anleihenmarkt an. Mit Käufen, wie in den letzten 20 Jahren bereits mehrmals in großem Stil durchgeführt, versucht man, die Renditen (Zinsen) zu drücken. Was zunächst als Freifahrtschein für Longs auf den Bond-Markt erscheint, muss jedoch differenzierter betrachtet werden. Denn tatsächlich ist es ein zweischneidiges Schwert. Im Wesentlichen lässt sich unterscheiden zwischen der Phase von nach der Ankündigung und jener, ab der die Käufe tatsächlich starten. Es mag überraschen, aber lediglich nach der Ankündigung steigen die Anleihenkurse. Ab Beginn der Käufe fallen die Anleihennotierungen so gut wie immer.

Das beschriebene Marktphänomen verdeutlicht den massiven Einfluss des Ankündigungseffekts ("Announcement Effect").

Der Markt preist die zukünftigen Milliardenkäufe der Notenbank oft in Sekundenschnelle ein. Zwischen der offiziellen Ankündigung und dem tatsächlichen Start der Käufe kommt es regelmäßig zu einer kurzen, aber extremen Kursrallye (Renditen stürzen ab, T-Bond-Kurse schießen hoch). Sobald die Käufe real beginnen, setzt die beschriebene Gegenbewegung ein.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Bis die Käufe einsetzen hat man einen Vorteil auf der Long-Seite im T-Bond. Diesen können wir systematisch ausnutzen und haben ein geeignetes Produkt hierfür ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Für den Teil ab Beginn der Käufe werden wir eine separate Trading-Chance vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 103,75 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 109,5 Zählern entspricht das einem Hebel von 18,97. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PN91U8.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 113-115

Unterstützungen: 108-109

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Basiswert T-Bond WKN PN91U8 ISIN DE000PN91U85 Basispreis 103,75 K.O.-Schwelle 103,75 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 18,97 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.