Umfrage: 75 Prozent wollen abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren behalten

Berlin, 20. ⁠Aug (Reuters) - Die von der Bundesregierung geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren stößt auf große Ablehnung in der Bevölkerung. 75 Prozent der Befragten des ‌am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Politbarometers sprechen sich gegen die Abschaffung aus, nur 20 Prozent finden dies richtig. ⁠Die ⁠schwarz-rote Koalition will im Herbst die Rentenreform beschließen. Zuletzt hatten drei ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten längere Übergangsfristen etwa in Ostdeutschland gefordert, wo mehr Menschen wegen eines früheren Jobstarts 45 Jahre lang in die ‌Rentenversicherung eingezahlt haben - und wo die ‌durchschnittliche Lebenserwartung niedriger liegt als im Westen. Kritik gibt es auch in der SPD.

Die Ablehnung ist je ⁠nach Parteianhängerschaft unterschiedlich. Besonders groß ist sie bei ‌der AfD (83 Prozent) und den ⁠Linken (88 Prozent). Am geringsten ist sie bei der FDP (55 Prozent) und bei den Grünen (64 Prozent). Bei der SPD sind 75 Prozent dagegen, ‌bei der CDU/CSU ⁠immerhin auch 67 Prozent.

Umgangssprachlich wird ⁠von der "Rente mit 63" gesprochen, obwohl es diese gar nicht mehr gibt. Für den Geburtsjahrgang 1961 beginnt die Möglichkeit einer abschlagsfreien Rente etwa erst bei 64 Jahren und sechs Monaten, für spätere Jahrgänge steigt die Altersgrenze weiter an.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)