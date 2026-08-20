US-Behörden warnen vor Cyber-Attacken auf Siemens-Steuerungen

Detroit/München, 20. ⁠Aug (Reuters) - Steuerungen des Münchner Technologiekonzerns Siemens könnten nach Einschätzung von US-Behörden zum Ziel von Hackerangriffen werden, die auf öffentliche Infrastruktur wie etwa Wasserkraftwerke abzielen. "Dies ist kein theoretisches Risiko - es ist eine aktive Bedrohung", heißt es in der am Mittwoch (Ortszeit) verschickten Mitteilung der Cybersicherheitsbehörde CISA, der Nationalen Sicherheitsbehörde (NSA) ‌und des FBI. Es geht um die programmierbaren "Simatic S7"-Steuerungen von Siemens. Hacker versuchten mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) über das Internet in die Systeme einzudringen, die mit veralteter Software arbeiteten ⁠oder anderweitig schwach ⁠geschützt sind. Betroffen sein könnten in den USA vor allem Anlagen in der Energie-, Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Chemie, der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft.

In den vergangenen Wochen waren zahlreiche Cyberangriffe auf örtliche Wasserversorgungssysteme in mehreren US-Bundesstaaten verzeichnet worden. Allein der Bundesstaat Minnesota hatte 30 Cyberangriffe auf eine Wasserversorgung an zwei Tagen Ende Juli gemeldet. Experten vermuten, dass die ‌Angriffe mit dem Iran in Verbindung stehen - auch wenn US-Präsident ‌Donald Trump erklärt hatte, er glaube das nicht.

Die US-Behörden hatten schon im Juli vor einer steigenden Zahl von Hackerangriffen auf programmierbare Steuerungen gewarnt und später die führenden Hersteller Siemens, Rockwell und Schneider ⁠Electric als Ziel iranischer Angriffe genannt. Unklar ist, auf Basis welcher Erkenntnisse sie sich nun ‌gerade auf Siemens eingeschossen haben. Der Münchner Konzern ⁠war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Siemens hatte bereits Anfang Juli eine Sicherheitswarnung an seine Kunden verschickt, wonach industrielle Steuerungen zunehmend von Cyberattacken bedroht seien, nach Angaben der US-Behörden gehe es vor allem die S7-1200 PLC. Der Konzern forderte ‌die Kunden auf, die Systeme und Geräte immer ⁠auf dem neuesten Stand zu halten, um ⁠Hackerangriffe zu verhindern, die bekannte Schwachstellen auszunutzen versuchten. Damals hieß es, es sei nichts davon bekannt, dass solche Versuche erfolgreich gewesen seien.

In der aktuellen Warnung der US-Behörden heißt es, die Hacker durchforsteten mit KI das Internet, um Steuerungen zu finden, die mit der Außenwelt verbunden, aber nicht ausreichend geschützt seien. Die Angreifer hätten es auf fünf verschiedene Versionen der Simatic S7 abgesehen. Simatic-Steuerungen sind ein Kernprodukt der Automatisierungs-Sparte Digital Industries (DI) von Siemens. Um Daten aus dem laufenden Betrieb zu sammeln und auszuwerten, sind sie vielfach ⁠mit dem Internet verbunden.

(Bericht von AJ Vicens und Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)