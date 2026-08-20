US-Behörden warnen vor Cyber-Attacken auf Siemens-Steuerungen

- von Alexander ⁠Hübner und AJ Vicens

Detroit/München, 20. Aug (Reuters) - Steuerungen des Münchner Technologiekonzerns Siemens könnten nach Einschätzung von US-Behörden zum Ziel von Hackerangriffen werden, die gegen öffentliche Infrastruktur wie etwa Wasserkraftwerke gerichtet sind. "Dies ist kein theoretisches Risiko - es ist eine aktive Bedrohung", heißt es in einer Mitteilung, die unter anderem von der Cybersicherheitsbehörde CISA, der Nationalen Sicherheitsbehörde (NSA) und dem FBI stammt. Es geht um die ‌programmierbaren "Simatic S7"-Steuerungen von Siemens. Hacker versuchten mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) über das Internet in Systeme einzudringen, die mit veralteter Software arbeiteten oder anderweitig unzureichend geschützt seien. Betroffen sein könnten in den USA vor allem Anlagen in der Energie-, ⁠Wasser- und Abwasserwirtschaft, ⁠der Chemie, der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft.

In den vergangenen Wochen waren zahlreiche Cyberangriffe auf örtliche Wasserversorgungssysteme in mehreren US-Bundesstaaten verzeichnet worden. Allein Minnesota hatte an zwei Tagen Ende Juli 30 derartige Attacken auf einen Wasserversorger gemeldet. Experten vermuten, dass die Angriffe mit dem Iran in Verbindung stehen - auch wenn US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er glaube das nicht.

Ein Siemens-Sprecher erklärte am Donnerstag, Anlass für die Warnung seien keine neuen Schwachstellen, vielmehr setzten die Hacker neue Methoden ein, um ‌Sicherheitslücken auszunutzen. Auf solche Fehlkonfigurationen habe Siemens seine Kunden bereits im Juli ‌in einem "Sicherheits-Bulletin" hingewiesen. Bisher habe man "weder ein erhöhtes Angriffsniveau noch bislang unbekannte Schwachstellen" in den industriellen Steuerungen von Siemens festgestellt.

Die US-Behörden hatten schon im Juli vor einer steigenden Zahl von Hackerangriffen auf programmierbare Steuerungen gewarnt und später die führenden Hersteller Siemens, Rockwell und ⁠Schneider Electric als Ziel iranischer Angriffe genannt. Nun wird ausdrücklich auf Probleme mit den Steuerungen von Siemens hingewiesen.

In der Sicherheitswarnung ‌von Siemens aus dem Juli heißt es, industrielle Steuerungen seien ⁠zunehmend von Cyberattacken bedroht. Der Konzern forderte die Kunden auf, die Systeme und Geräte immer auf dem neuesten Stand zu halten, um Angriffe zu verhindern, die bekannte Schwachstellen auszunutzen versuchten. Es gebe aber keine Erkenntnisse, dass solche Versuche erfolgreich gewesen seien.

VERBUND: STEUERUNGEN NICHT MIT INTERNET VERBUNDEN

In der am Mittwoch veröffentlichten Warnung der US-Behörden ‌heißt es, die Hacker durchforsteten mit KI das Internet, um ⁠Steuerungen zu finden, die mit der Außenwelt verbunden, aber ⁠nicht ausreichend geschützt seien. Die Angreifer hätten es auf fünf verschiedene Versionen der Simatic S7 abgesehen. Simatic-Steuerungen sind ein Kernprodukt der Automatisierungs-Sparte Digital Industries (DI) von Siemens. Um Daten aus dem laufenden Betrieb zu sammeln und auszuwerten, sind sie vielfach mit dem Internet verbunden.

Der österreichische Versorger Verbund erklärte, er nutze die betroffenen Siemens-Steuerungen nur in spezialisierten Bereichen. Diese seien aber - anders als offenbar in den USA - nicht mit dem Internet verbunden. Deshalb habe es beim Verbund auch keine entsprechenden Zwischenfälle gegeben. Auch die Energie Baden-Württemberg (EnBW) teilte mit, dass es "auf die Stromnetze und andere kritische Infrastrukturen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in Verantwortung der EnBW (...) bisher keine erfolgreichen Angriffe" gegeben habe. E.ON und RWE wollten sich ⁠nicht konkret zu der Warnung äußern, verwiesen aber auf ihre Schutzmaßnahmen.

(Bericht von AJ Vicens und Alexander HübnerMitarbeit: Tom Käckenhoff und Danny Callaghanredigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)