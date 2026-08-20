Verfassungsschutz warnt vor wachsendem Geheimdienst-Druck auf Exilanten

Berlin, 20. ⁠Aug (Reuters) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt vor zunehmendem Druck autoritärer Regierungen auf Exilanten in Deutschland. In einer am Donnerstag vorgestellten Aufklärungsbroschüre macht das BfV auf die Wege aufmerksam, mit denen ausländische Geheimdienste Menschen auch in ‌Deutschland unter Druck setzen, bedrohen oder erpressen. Die sogenannte Transnationale Repression (TNR) sei längst kein Randphänomen mehr und habe ein klares Ziel: "Wer das ⁠Herkunftsland verlässt, ⁠soll der Macht des Regimes nicht entkommen können", heißt es. Insbesondere die weltweite Ausbreitung autoritärer Regime führe "mit großer Wahrscheinlichkeit" zu einer Zunahme von TNR-Fällen auch in Deutschland. Der Verfassungsschutz bietet Betroffenen an, sich über eine Hotline zu melden.

Als Beispiel wird in der Broschüre etwa ‌China genannt. An der kommunistischen Regierung zeige ‌sich, wie die politische Führung einiger Staaten ihre Nachrichtendienste und von ihnen beauftragte oder gesteuerte Stellen einsetzt, um Kritiker weltweit zu überwachen und einzuschüchtern. ⁠Als Hauptakteure der Einschüchterung werden neben China aber auch Russland und der ‌Iran genannt. So setze der ⁠Iran diverse aggressive Mittel ein, um Exiljournalisten oder Aktivisten zu verfolgen. Im Fokus etwa der iranischen Führung stünden in der Regel Oppositionellengruppen, individuelle Gegner des iranischen Regimes, Journalisten oder auch Frauenrechtler. ‌Auch andere Länder würden Druck ⁠auf Personen im Ausland ausüben.

Ausländische Geheimdienste ⁠setzten ihre Vorhaben etwa um, indem sie als Diplomaten getarnte Mitarbeiter an den Botschaften einsetzten. "Ergänzend kommen Proxys wie staatsnahe Einrichtungen oder sogenannte Low-Level-Agenten, die insbesondere durch die russischen Nachrichtendienste instrumentalisiert werden, zum Einsatz und setzen Repressionsmaßnahmen um", heißt es. Diese in den Medien "Taschengeld- oder Wegwerf-Agenten" genannten Personen würden von ausländischen Nachrichtendiensten für eher einfache Aufgaben angeworben und ihre Enttarnung werde billigend in Kauf genommen.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)