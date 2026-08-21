Wann werden die Anleihezinsen zum Problem für Aktien?

Die steigende Tendenz für die Zinsen weltweit habe ihren wesentlichen Grund in der steigenden Verschuldung aller Staaten. Die Amerikaner melden soeben einen neuen Schuldenstand von erstmals über 40 Billionen Dollar. Die endgültigen deutschen Zahlen haben die gleiche Richtung. Das bedeutet, dass steigende Zinsen zu Wertverlusten in allen Anleihen führen. Am stärksten am langen Ende, am geringsten am kurzen Ende. Beides jedoch unaufhaltsam.

Damit stehen erstmals seit langer Zeit Aktien gegen Anleihen. Die Deutschen sind die einzigen, die in den letzten 100 Jahren ihre liquiden Vermögen verloren hatten, 1923 und 1948. Also: Aktien und Immobilien sind die einzige Alternative gegenüber den liquiden Anlagen aller Art.

Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011 Drei Gründe für den Anleihe-Crash 19.08.2026 · 12:05 Uhr · onvista

Einen echten Grenzwert gibt es nicht, aber: Solange die Zinsen die wirtschaftliche Dynamik eines Landes nicht wirklich behindern, sind Aktien die beste Alternative zu Anleihen. Der Grenzwert wird sich im Markt selbst herausbilden und davor stehen wir zurzeit ebenso an der Wall Street wie in den Euromärkten.

Welche Robotik-Aktien sollten Anleger angesichts des Unitree-IPOs kennen?

Robotik-Aktien sind der neue Hit. Die Differenz zwischen Wahrnehmung und Realität zeigte sich in den letzten Tagen im Börsengang von Unitree. Casino pur. Ereignisse dieser Art sind Endpunkte einer Euphorie, die vor einigen Wochen in den Chipaktien und zuvor in den anderen Techs aller Art begann. Hier schaue ich schlicht und einfach zu.

Gold oder Silber, oder beides?

Gold hat seine Korrektur absolviert, von knapp 6.000 Dollar die Unze bis rund 4.000 Dollar mit einer breiten Basis. Seitdem steigt der Goldpreis und dazu auch der Silberpreis, wie immer etwas hektischer. Bei Gold liegt das brauchbare langfristige Ziel deutlich über 5.000 Dollar.

Ab dieser Leitlinie geht es dann um den Angriff über 6.000 Dollar die Unze. Wichtigster Träger sind zurzeit alle Notenbanken der Welt, die kontinuierlich in Gold investieren, aber nicht spekulieren.

Darin liegt die Trend-Kontinuität. Gold bleibt damit im Umfeld des oben zitierten Schuldenrausches der Staaten eine solide Alternative: Nicht aufregend, aber sicher. Eine Anhebung der Goldquote ist richtig.