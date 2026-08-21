AKTIEN IM FOKUS: China-Impuls treibt Rohstoffwerte - Citi hebt Thyssenkrupp-Ziel

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die zuletzt schwächelnden Rohstoffwerte haben am Freitag von Impulsen aus China profitiert. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Basic Resources lief seinen seit Anfang Juni vorherrschenden Korrekturtrend an. Angeführt wurde er von Aktien des Bergbauwerts Antofagasta mit gut 5 Prozent Kursplus. Aber auch Stahlwerte waren stark gefragt. So erholten sich Aktien von Thyssenkrupp an der Spitze des MDax um fast 5 Prozent, Salzgitter folgte mit plus 4,5 Prozent.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg plant die chinesische Führung, die Konjunktur mit stärkeren Finanzhilfen anzukurbeln. Damit will man auf schwächere Wirtschaftsdaten im Juli reagieren.

Für Thyssenkrupp hob der Citigroup-Experte Ephrem Ravi zudem sein Kursziel deutlich auf 20 Euro und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Er sieht die Essener weiter reich an Kurstreibern, reich an Finanzmitteln und mit Nachholbedarf bei der Bewertung. In der Vorwoche hatten die Aktien bei gut 14 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. 20 Euro hatten sie zuletzt im Jahr 2017 gekostet./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
M
MDAX
Salzgitter
ARCELORMITTAL
Antofagasta
S
STOXX Europe 600 Basic Resources

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