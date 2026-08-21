Aktien New York Ausblick: Dow dürfte sich nach Monatstief stabilisieren

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer des Dow Jones Industrial am Vortag dürfte der Leitindex am Freitag weitere Verluste zunächst vermeiden. Der Broker IG Markets berechnete den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke mit 0,6 Prozent im Plus bei 53.070 Punkten.

Zur Stabilisierung dürfte beitragen, dass der Ölpreis am Freitag nicht weiter steigt. Auch am US-Anleihemarkt ist zunächst Ruhe eingekehrt, nachdem ein starker Anstieg der Renditen die Aktienmärkte zuletzt belastet hatte.

Der August war für die US-Börsen bislang ein Monat mit starken Schwankungen. Am 5. August hatte der Dow Jones Industrial nach einer mehrtägigen fulminanten Rally bei 54.744 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Anschließend gab der Dow fast 2.000 Punkte oder 3,6 Prozent wieder ab.

Im vorbörslichen Handel zeigten sich Technologiewerte von ihrer freundlichen Seite. Papiere von Tesla , Micron , Intel , AMD und Broadcom legten zu. Der technologielastige Index Nasdaq 100 wurde von IG Markets 0,6 Prozent höher indiziert bei 29.400 Zählern.

Aktien von Ross Stores verteuerten sich vorbörslich um gut sieben Prozent. Der Discount-Textilhändler mit fast 2.000 Filialen in den USA hat nach einem starken Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht./bek/jha/

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