ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige deutsche Konsument sorge für eine Prognosesenkung der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Der Konzern mindere aber seine Abhängigkeit vom Heimatmarkt immer mehr./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickAnleiherenditen belasten US-Börsen weiter - Walmart mit schwachen Zahlengestern, 12:31 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS: JD Sports brechen ein - Gewinnziel gesenkt - Branche schwachgestern, 08:39 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem AbschlagKannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista