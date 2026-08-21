ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Douglas Harned beleuchtete am Donnerstag Chancen und Herausforderungen für das Mobilfunkgeschäft des Weltraum- und KI-Konzerns. Die Verbindung ins All gebe es seit Jahrzehnten. Inzwischen seien die Geräte kleiner geworden, die Rechner leistungsfähiger und der Speicherplatz üppig. Was aber unverändert geblieben sei, sei die schiere Distanz als physikalische Hürde - selbst bis zur niedrigen Erdumlaufbahn. Harned erinnerte daran, dass er die Multi-Billionen-Marktkapitalisierungschance vor allem mit dem Raumfahrtprogramm und KI-Rechenzentren im Orbit begründet hatte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:05 / UTC

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX

Das könnte dich auch interessieren

Neue mobile Rettungsstationen
Rheinmetall-Aktie im Plus nach Bundeswehr-Bestellung17. Aug. · dpa-AFX
Rheinmetall-Aktie im Plus nach Bundeswehr-Bestellung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwendegestern, 14:00 Uhr · onvista
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crash19. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen