ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Nachrichten aus den USA, vornehmlich ein schwacher Ausblick von Walmart, stützten seine skeptische Einschätzung der Aktien von Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese am Freitag. Ein sich abschwächendes Marktumfeld und ein sich verschärfender Wettbewerb würden offensichtlich./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST

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