Anthropic will Rekord-IPO von SpaceX womöglich noch toppen

Anthropic visiert offenbar einen rekordgroßen Börsengang an. Der Anbieter des KI-Modells Claude erwartet, bei seiner Erstnotiz den IPO der Weltraum- und KI-Firma SpaceX zu übertreffen, mindestens aber auf die gleiche Größe zu kommen. Das berichtete am Donnerstag die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf Insider.

Bereits Anfang Juni hat das KI-Unternehmen einen vertraulichen Antrag auf Erstnotiz bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Noch in diesem Monat könnte es eine öffentliche Bekanntmachung für einen Börsengang geben, kommentierten involvierte Personen gegenüber Bloomberg weiter.

SpaceX ging im Juni an die Börsen und übertraf dabei vorige Rekord-IPOs mühelos. Elon Musks Konzern hatte einen Erlös von 75 Milliarden US-Dollar angestrebt, bei einer Gesamtbewertung von knapp 1,8 Billionen US-Dollar.

Letztlich nahm SpaceX aufgrund der Mehrzuteilung von Aktien sogar 86,2 Milliarden Dollar ein. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Börsengang bislang, die Erstnotiz der Ölfirma Saudi Aramco, kam nur auf einen Emissionserlös von 25,6 Milliarden Dollar.

Finale Größe steht noch zur Debatte

Die Insider betonten, dass es sich um laufende Überlegungen handle und sich die angestrebte Größe des Börsengangs ändern könne. Anthropic äußerte sich selbst nicht zu den Aussagen.

Beinahe sicher ist, dass Anthropic nach der Erstnotiz direkt einer der größten Börsenkonzerne weltweit sein wird. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde im Mai sammelte der KI-Anbieter 65 Milliarden US-Dollar an Investorengeldern ein und erreichte so eine Bewertung von 965 Milliarden Dollar. Der Rivale OpenAI, Macher von ChatGPT, kam zuletzt nur auf 852 Milliarden Dollar.

Bei einer Bewertung in etwa einer Billion US-Dollar würde sich Anthropic in die 20 größten Konzerne der Welt einreihen. Eine andere Frage bleibt, ob der Konzern diese Bewertung mittelfristig halten könnte. Der Konzern ist noch enorm unprofitabel.

So verlor Anthropic mit seinem Geschäft 2025 42 Milliarden US-Dollar, nach 8,3 Milliarden Dollar Minus im Vorjahr. Die Umsätze legen indes kräftig zu. Für das zweite Quartal vermeldete Anthropic Erlöse von 11,5 Milliarden Dollar, eine Vervielfachung zum Vorjahresquartal.

Im Juli dann teilte der Konzern mit, dass die sogenannte „run rate“ mittlerweile bei 65 Milliarden Dollar liege. Diese Metrik rechnet die Umsätze einer kürzeren Zeitperiode auf ein Jahr hoch. Zum Vergleich: Der Wettbewerber OpenAI kam jüngst auf eine „run rate“ von 40 Milliarden Dollar.