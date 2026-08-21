Barrick Mining - Selten war eine Zone wichtiger!

Im Rahmen des „HSBC Trendkompass“ filtern wir jede Woche über 100 Einzelwerte nach den Kriterien Momentum der letzten vier Wochen und Relative Stärke nach Levy (27 Wochen). Diese objektive Auswertung fördert immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage. So auch dieses Mal, denn erstmals seit langem wird für die Aktie von Barrick Mining wieder ein lehrbuchmäßiger kurz- und mittelfristiger Aufwärtstrend signalisiert. Aus charttechnischer Sicht kommen ein konstruktives Kerzenmuster im Monatsbereich sowie eine abgeschlossene Keilformation auf Wochenbasis hinzu. Damit dürfte die Konsolidierung seit Ende Januar abgeschlossen sein, sodass perspektivisch die Hochs bei 55 USD wieder in den Mittelpunkt rücken dürften. Bei diesem Level handelt es sich um eine absolut neuralgische Chartmarke, denn seit 2007 hat das Papier hier immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Ein Lüften dieses Deckels wäre dann nochmals eine ganz andere Hausnummer: Schließlich wäre im Erfolgsfall die riesige Untertassenformation der letzten 15 Jahre vervollständigt (siehe Chart). Langfristig würden dann sogar dreistellige Kursnotierungen realistisch.

Barrick Mining (Quarterly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Barrick Mining

Quelle: LSEG, tradesignal²

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