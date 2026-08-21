USA erstatten deutschen Firmen knapp eine Milliarde Euro Zölle

(Reuters) - Börsennotierte Unternehmen in Deutschland haben nach einem Bericht der "WirtschaftsWoche" in den vergangenen Wochen Erstattungen für gezahlte US-Zölle von mehr als 790 Millionen Euro erhalten. Die ‌Zahl gehe aus Finanzberichten und zusätzlichen Angaben der Konzerne hervor, berichtete das Blatt am Freitag. Grund für ⁠die ⁠Zahlungen seien Zölle, die von US-Präsident Donald Trump eingeführt und dann vom Obersten Gerichtshof im Februar 2026 für unzulässig erklärt worden waren.

Die größte Erstattung habe dabei der Logistikriese DHL verbucht, hieß es weiter. ‌DHL-Finanzchefin Melanie Kreis hatte Anfang August ‌gesagt, der Konzern habe insgesamt 416 Millionen Euro erhalten. Die Gelder würden an die betroffenen Kunden weitergegeben. DHL ⁠rechne mit weiteren Rückzahlungen.

Hohe Rückflüsse habe es auch im ‌Gesundheitssektor gegeben, berichtete das Blatt. ⁠Der Medizintechniker Siemens Healthineers hat bis jetzt rund 200 Millionen Euro an Netto-Zollerstattungen erhalten. Beim Laborausstatter Sartorius seien es bislang 26 Millionen Euro ‌und beim Medizin- und ⁠Sicherheitsausrüster Dräger rund 22 ⁠Millionen Euro.

Der Sportartikelhersteller Puma berichtet von Zoll-Rückflüssen in Höhe von rund 49 Millionen Euro und Rational, Weltmarktführer für Großküchengeräte, von 14 Millionen Euro. Weitere Zahlungen dürften folgen, berichtete die "WirtschaftsWoche" weiter. Puma-Konkurrent Adidas rechnet mit Rückflüssen in Höhe von 250 bis 300 Millionen Dollar.