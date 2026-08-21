Broadcoms 100-Milliarden-Wette

Markus Koch · Uhr
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Die Wall Street steuert nach dem Rückschlag vom Donnerstag auf eine Erholung zu. Die Futures auf den S&P 500 und Nasdaq liegen im Plus, während Öl und Anleiherenditen etwas nachgeben und damit kurzfristig für Entlastung sorgen. Im Fokus steht Broadcom: Der Konzern verhandelt über eine Fremdfinanzierung für KI-Chips und Rechenzentren, die insgesamt bis zu 100 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Das zeigt, wie stark der KI-Boom inzwischen vom Kreditmarkt abhängt. Positiv überraschen Ross Stores mit einem deutlichen Gewinn-Beat, 10 Prozent höheren vergleichbaren Umsätzen und einem angehobenen Ausblick sowie BJ’s Wholesale mit besser als erwarteten Zahlen. Entscheidend bleibt aber die Frage, ob die hohen langfristigen Renditen den Technologiesektor weiter bremsen.

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