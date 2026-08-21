Dax dümpelt dahin - Öl- und Anleihemarkt belasten

Frankfurt, 21. Aug (Reuters) - Die ⁠Dax-Anleger haben sich zum Wochenschluss kaum aus der Deckung gewagt. Der deutsche Leitindex hielt sich mit 26.018 Zählern nur knapp im Plus. Auch der EuroStoxx50 rückte gerade einmal um 0,2 Prozent vor. Sorgen um ausufernde Staatsfinanzen, die anhaltend hohen Ölpreise und der Renditeanstieg am Anleihenmarkt dämpften ​die Kauflust vieler Anleger. Dem Markt ​fehle schlicht die nötige Kaufkraft, um den Dax gegen diesen fundamentalen Gegenwind in die Höhe zu treiben, sagte Frank Sohlleder von Activ Trades. Auf Wochensicht ist der ‌deutsche Leitindex um mehr als ein Prozent gefallen.

Das Nachsehen hat in dieser Woche auch die US-Währung. ​Der Dollar-Index notierte in Reichweite seines am Donnerstag markierten Drei-Monats-Tiefs von 98,557 Stellen. Vor allem der wachsende US-Schuldenberg, der zuletzt die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten hatte, belastete den ⁠Greenback. Darüber könne auch ⁠der Eingriff des amerikanischen Finanzministeriums zur Senkung langfristiger Renditen nicht hinwegtäuschen, sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank.

BOND-INTERVENTION HILFT NUR KURZ