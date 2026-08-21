Dax eröffnet mit leichten Kursgewinnen

Der Dax hat sich nach einer viertägigen Verlustserie am Freitagmorgen stabilisiert. Rund eine Stunde nach dem Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 26.039 Punkte zu und kletterte damit wieder über die Marke von 26.000 Punkten. Auf Wochensicht steuert er dennoch auf ein Minus zu.

Belastet hat in den vergangenen Tagen vor allem der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten. Bisher hält der Dax aber die 21-Tage-Linie, womit aus technischer Sicht der kurzfristige Trend intakt bleibt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitagmorgen 0,4 Prozent auf 31.854 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent hoch.

Fielmann-Aktie fällt nach Ausblick

Ein trüberer Geschäftsausblick hat dem Optikerkonzern Fielmann am Freitag deutliche Kursverluste beschert. Im frühen Handel büßte die Aktie rund sieben Prozent auf 38,65 Euro ein. Damit rutschte sie erstmals seit Wochen unter die 40-Euro-Marke.

Wegen der anhaltend mauen Konsumstimmung im wichtigsten Markt Deutschland schraubte Fielmann seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nach unten. Das Unternehmen war bereits Anfang Juli mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte für beide Kennziffern das untere Ende der Zielspannen in Aussicht gestellt.

Einem Händler zufolge liegen die bisherigen Konsensschätzungen für den Umsatz und die bereinigte Ebitda-Marge knapp über den oberen Enden der neuen Zielspannen. Dass Fielmann im zweiten Halbjahr weiterhin eine Beschleunigung des Umsatzwachstums erwartet, besänftigte den Markt nicht.

CTS Eventim: Analysten bleiben optimistisch

Die Aktien von CTS Eventim haben am Freitagmorgen nach Handelsbeginn nachgegeben. Rund eine Stunde nach dem Start notierten die Papiere des Tickethändlers und Eventveranstalters mit einem Minus von rund fünf Prozent bei 55,05 Euro. Damit knüpfen sie an die Kursverluste vom Vorabend nach den Quartalszahlen an.

Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson von JPMorgan nach erwartungsgemäßen Ergebnissen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie. Experte Henrik Paganetty von Jefferies nannte das Quartal solide.

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