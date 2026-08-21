Dax kaum verändert erwartet - Konjunktur im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠21. Aug (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge kaum verändert in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche ‌Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 25.983,04 Punkten geschlossen. Anziehende Ölpreise und wieder steigende Anleiherenditen belasteten ⁠die ⁠Börse. Auch die US-Börsen schwächelten.

Im Fokus am Freitag stehen die Einkaufsmanagerindizes. Die deutsche Wirtschaft dürfte im August trotz neuer Belastungen für die Industrie auf Wachstumskurs geblieben sein. Von der ‌Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen sagen ‌für den Einkaufsmanagerindex der Privatwirtschaft einen unveränderten Wert von 51,3 Punkten voraus. Auch für die Euro-Zone ⁠und die USA erwarten sie Werte über 50, ‌die ein Wachstum signalisieren.

Auf ⁠der Unternehmensseite dürfte Fresenius in den Fokus rücken. Der Gesundheitskonzern baut seine Beteiligung am Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) weiter ab. ‌7,8 Millionen FMC-Aktien ⁠im Wert von rund 300 ⁠Millionen Euro seien an institutionelle Investoren abgegeben worden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss mit.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.983,04

EuroStoxx50 6.422,06

EuroStoxx50-Future 6.446,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.759,21 -1,3%

Nasdaq

S&P 500 7.641,16 -0,9%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 65.988,71 -0,3%

Shanghai 3.903,81 0%

Hang Seng 25.882,71 +0,7%

(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela Pegna, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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