Dax leitet Zwischenerholung ein - geht da noch mehr?
|Dax-Widerstand
|26.600
|26.100
|Dax-Unterstützung
|25.900
|25.650
Dax-Rückblick:
Ausgehend von der Unterstützung um 25.900 Punkte leitete der deutsche Leitindex eine Erholungsbewegung ein. Diese Erholungsbewegung setzt sich zum Handelsstart heute weiter fort - der Index kletterte nach besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland am Vormittag bis in den Bereich um 26.100 Punkte.
Dax-Ausblick:
Die Erholung seit dem gestrigen Tagestief ist bislang als technische Korrektur im kurzfristigen Abwärtstrend einzustufen. Lediglich ein dynamischer und nachhaltiger Ausbruch über den Bereich um 26.100 Punkte (rot im 4-Stundenchart unten) würde das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Käuferseite drehen.
Bis dahin wird für die kommende Handelswoche tendenziell eine weitere Fortsetzung auf der Unterseite in den Bereich 25.600/700 präferiert aus charttechnischer Sicht. Ein schönes Wochenende allen Lesern!