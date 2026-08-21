Dax leitet Zwischenerholung ein - geht da noch mehr?

Dax-Widerstand 26.600 26.100 Dax-Unterstützung 25.900 25.650

Dax-Rückblick:

Ausgehend von der Unterstützung um 25.900 Punkte leitete der deutsche Leitindex eine Erholungsbewegung ein. Diese Erholungsbewegung setzt sich zum Handelsstart heute weiter fort - der Index kletterte nach besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland am Vormittag bis in den Bereich um 26.100 Punkte.

Dax-Ausblick:

Die Erholung seit dem gestrigen Tagestief ist bislang als technische Korrektur im kurzfristigen Abwärtstrend einzustufen. Lediglich ein dynamischer und nachhaltiger Ausbruch über den Bereich um 26.100 Punkte (rot im 4-Stundenchart unten) würde das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Käuferseite drehen.

Bis dahin wird für die kommende Handelswoche tendenziell eine weitere Fortsetzung auf der Unterseite in den Bereich 25.600/700 präferiert aus charttechnischer Sicht. Ein schönes Wochenende allen Lesern!