Dax Chartanalyse 21.08.2026

Dax leitet Zwischenerholung ein - geht da noch mehr?

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
onvista bei Google bevorzugen
Dax-Widerstand26.60026.100
Dax-Unterstützung25.90025.650

Dax-Rückblick:

Ausgehend von der Unterstützung um 25.900 Punkte leitete der deutsche Leitindex eine Erholungsbewegung ein. Diese Erholungsbewegung setzt sich zum Handelsstart heute weiter fort - der Index kletterte nach besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland am Vormittag bis in den Bereich um 26.100 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Die Erholung seit dem gestrigen Tagestief ist bislang als technische Korrektur im kurzfristigen Abwärtstrend einzustufen. Lediglich ein dynamischer und nachhaltiger Ausbruch über den Bereich um 26.100 Punkte (rot im 4-Stundenchart unten) würde das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Käuferseite drehen.

Bis dahin wird für die kommende Handelswoche tendenziell eine weitere Fortsetzung auf der Unterseite in den Bereich 25.600/700 präferiert aus charttechnischer Sicht. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU94MP) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 21.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.465,89 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY2JPA) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 21.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.669,75 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 20.08.2026
Dax unter 26.000er-Marke - dieses Level muss nun haltengestern, 09:51 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 19.08.2026
Dax erreicht erstes Kursziel auf der Unterseite19. Aug. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 18.08.2026
Gewinnmitnahmen im Dax dürften zunächst anhalten18. Aug. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Tagesrückblick 20.08.2026
Dax fällt unter 26.000 Punkte – Ölpreise steigen weitergestern, 15:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 21.08.2026
Dax tritt zum Handelsstart voraussichtlich auf der Stelleheute, 06:00 Uhr · onvista
Dax tritt zum Handelsstart voraussichtlich auf der Stelle
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwendegestern, 14:00 Uhr · onvista
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crash19. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen