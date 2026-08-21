DAX® - Sieben rote Kerzen in Serie

Nach dem Scheitern an der Marke von 26.500 Punkten stand der bisherige Wochenverlauf beim DAX® klar im Zeichen eines Korrekturimpulses. Im Verlauf dieser Verschnaufpause haben die deutschen Standardwerte gestern die Nackenlinie des jüngsten „rounding bottoms“ bei 25.900 Punkten getestet. Immerhin konnte die beschriebene Unterstützung gestern verteidigt werden. Dieses Verhaltensmuster sorgt für ein zartes Pflänzchen Hoffnung, welches heute auf einen versöhnlichen Wochenabschluss hoffen lässt. Sollte dieser gelingen, wäre es nach sieben roten Tageskerzen in Folge das erste weiße Pendant. Eine weitere Unterstützung besteht in Form der großen Ausbruchszone des laufenden Jahres bei 25.500 Punkten. Aufgrund der Tragweite dieser Bastion besitzt dieses Level sogar eine hohe, strategische Bedeutung. Unter saisonalen Aspekten ist die 2. Augusthälfte oftmals besonders korrekturanfällig. Ein Grund mehr, die beschriebenen Unterstützungen zu beachten. Ein Schließen der gestrigen Mini-Kurslücke bei 26.062/26.063 Punkten würde beim indes indes für ein Ende der Konsolidierung im bisherigen Wochenverlauf sprechen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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