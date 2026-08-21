Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Stabilisierung der Ölpreise

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 123,89 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,25 Prozent. Am Mittwoch hatte die Rendite mit 3,272 Prozent den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht.

Leicht gefallene Ölpreise sorgten für ein wenig Beruhigung am Anleihemarkt. Ein Ende des Iran-Kriegs und die Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Nach dem angekündigten "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran erhöht die US-Regierung den Druck auf ihre Verbündeten, daran mitzuwirken. "Es ist an der Zeit, dass unsere Verbündeten und der Rest der Welt eine Entscheidung treffen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender CNBC. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, den wirtschaftlichen Druck auf den Iran drastisch erhöhen zu wollen.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im August trotz des anhaltenden Iran-Kriegs den dritten Monat in Folge verbessert. In Deutschland stieg der Einkaufsmanagerindex für die Industrie, während er sich im Dienstleistungssektor eintrübte. "Die Tatsache, dass die weltwirtschaftliche Nachfrage trotz der Folgen des Iran-Kriegs robust ist, überwiegt offenbar die inländische Belastung durch die Niedrigwasserkrise", kommentierte Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Der Dienstleistungssektor scheint dagegen in einem Sommer-Blues zu sein."/jsl/jkr/stk

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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