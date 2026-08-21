Dobrindt bestätigt Waffenfund nahe Berlin - Verdacht auf Anschlagspläne

Berlin, 21. ⁠Aug (Reuters) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat den Fund eines geheimen Waffenlagers am Stadtrand von Berlin im vergangenen Oktober bestätigt. Nach Berichten der "Süddeutschen Zeitung", des NDR und des WDR waren die Handfeuerwaffen mutmaßlich für Morde im Auftrag ‌russischer Geheimdienste bestimmt. Dobrindt erklärte am Freitag, die Bundesanwaltschaft ermittle gegen einen Verdächtigen wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden ⁠Gewalttat. Der ⁠Mann befinde sich in Rumänien in Haft. Zur Staatsangehörigkeit des Verdächtigen machte der Minister auf Nachfrage keine Angaben. Eine Beteiligung fremder Mächte wollte Dobrindt nicht ausschließen.

Dem Verfassungsschutz und dem Landeskriminalamt Berlin war es im Oktober gelungen, das Versteck mit zwei Handfeuerwaffen und Munition ausfindig ‌zu machen. Dort wurden den Angaben zufolge ‌zwei Handfeuerwaffen und Munition sichergestellt. Die Waffen seien umgehend unbrauchbar gemacht worden, um jede Gefahr auszuschließen, sagte Dobrindt. Eine anschließende Überwachung des Depots habe ⁠jedoch keine Erkenntnisse über mögliche Abnehmer geliefert. Medienberichten zufolge ist der Verfassungsschutz ‌davon überzeugt, dass die Hintermänner auf ⁠Weisung russischer Dienste handelten. Als potenzielle Ziele für Anschläge galten demnach Führungskräfte der Rüstungsindustrie, im Exil lebende Oppositionelle sowie Unterstützer der Ukraine. Eine Reaktion der russischen Botschaft lag zunächst nicht ‌vor.

Dobrindt betonte, der Fall füge sich ⁠in ein hybrides Bedrohungsszenario ein. ⁠Die Sicherheitsbehörden hätten die Gefährdungslage für Deutschland vor einigen Monaten von einer abstrakten auf eine hohe heraufgestuft. Bei dem Einsatz hätten die deutschen Behörden eng mit Partnerdiensten aus dem Ausland zusammengearbeitet. Es handele sich zudem nicht um einen Einzelfall. Die Sicherheitsbehörden verzeichneten eine Vielzahl von Aktivitäten sogenannter "untergeordneter Agenten". So sei unter anderem im April ein kasachischer Staatsbürger in Berlin wegen mutmaßlicher Spionage festgenommen worden, im ⁠August sei eine weitere Festnahme wegen des Verdachts auf Sabotageaktivitäten gefolgt.

(Bericht von Alexander Ratz, Ludwig BurgerRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)