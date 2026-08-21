Einkaufsmanager: Euro-Wirtschaft überrascht positiv - "Zugpferd Industrie"

Berlin, 21. ⁠Aug (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat im August dank einer robusten Industriekonjunktur so stark zugelegt wie noch nie in diesem Jahr. Der Einkaufsmanagerindex - der die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst - stieg auf ‌52,1 von 52,0 Punkten im Vormonat. Gestützt wurde die Entwicklung von den stärksten Auftragseingängen seit mehr als drei Jahren, wie der Finanzdienstleister ⁠S&P Global ⁠am Freitag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Zudem wuchsen die Exportaufträge erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 wieder.

"Das Verarbeitende Gewerbe war erneut Zugpferd und verzeichnete das stärkste Wachstum seit viereinhalb Jahren", sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global. Die ‌Industrie profitiere von mehreren Faktoren. So sei ‌es erneut zu vorsorglichen Lageraufstockungen gekommen. Diese stützten die Industrie angesichts anhaltender Lieferkettenprobleme durch den Krieg im Nahen Osten. "Es gab jedoch auch ermutigende Anzeichen ⁠für einen steigenden Bedarf an KI-bezogener Elektronik und eine steigende Nachfrage ‌nach Ausrüstungsgütern dank höherer Verteidigungsausgaben", erklärte ⁠Williamson. Das habe insbesondere Deutschland zu "beeindruckenden Produktionszuwächsen verholfen".

Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie allein kletterte auf 52,8 Punkte, den höchsten Wert seit mehr als vier Jahren. Das Barometer für die ‌Dienstleister verharrte hingegen bei 51,7 Punkten. ⁠Wachstum wird ab Werten von ⁠50 angezeigt. Die Daten deuteten darauf hin, dass die Wirtschaft der Euro-Zone im laufenden dritten Quartal um etwa 0,3 Prozent wachsen könne. Im zweiten Quartal hatte es zu einem Plus von 0,4 Prozent gereicht.

"Obwohl die hohen Preise weiterhin die Nachfrage dämpfen, gibt es Anzeichen dafür, dass der Preisdruck weiter nachgelassen hat", sagte Williamson. So habe sich der Anstieg der Angebotspreise im Servicesektor wieder ⁠abgeschwächt, ebenso der Kostenauftrieb in der Industrie.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)