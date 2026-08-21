Energie-Verband: Vorgabe zur Befüllung von Gasspeichern kaum mehr zu schaffen

Berlin, 21. ⁠Aug (Reuters) - Die eigentlich vom Staat vorgegebene Befüllung der Gasspeicher auf 70 Prozent bis Anfang November ist nach Einschätzung aus der Energiebranche kaum mehr zu schaffen. "Das ist irgendwann physikalisch nicht mehr möglich", sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Stromlobbyverbandes BDEW, Kerstin Andreae, am ‌Freitag im Deutschlandfunk. Es werde trotz hoher Gaspreise beim Einkauf zwar weiter eingespeichert, aber nur langsam. Noch sei die Vorgabe für die Füllstände erreichbar. "Aber es wird ⁠immer enger."

Die ⁠Gasspeicher sind derzeit in Deutschland nur etwa zu 50 Prozent gefüllt. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 67 Prozent. Normalerweise können Gashändler im Sommer günstig einkaufen und somit die Speicher füllen. Dies ist dieses Jahr aber wegen des Nahost-Krieges, der die Energiepreise nach oben getrieben hat, so nicht möglich. Deswegen zögern ‌viele Firmen.

"Im Moment funktioniert dieser Mechanismus nicht", sagte ‌Andreae. "Unternehmen agieren wirtschaftlich." Der Staat könne dies für sie aber attraktiver machen und bei den Steuern, Entgelten oder Umlagen ansetzen. Die Bundesregierung habe früh auf eine Marktlösung gesetzt. Andreae ⁠deutete auch an, dass es für Firmen wirtschaftlicher sein könnte, eine Strafe in Kauf ‌zu nehmen, als derzeit Gas für die ⁠Speicher einzukaufen. Diese kann anfallen, wenn Gashändler Speicherkapazität zusagen, dann aber nicht liefern. Die großen Gashändler Uniper und Sefe sind aber in Staatsbesitz, weswegen die Regierung hier einen Hebel hat.

Die BDEW-Expertin warnte zugleich vor umfangreichen ‌Eingriffen des deutschen Staates in den Markt, ⁠wie es 2022 nach dem russischen Angriff ⁠auf die Ukraine geschah. Dies habe zu höheren Preisen geführt, weshalb das Instrument mit Vorsicht zu genießen sei. Anders als in der Krisensituation 2022 gebe es heute eine bessere Infrastruktur, um Flüssiggas (LNG) zu importieren.

Die Bundesregierung sieht derzeit keine Gefahr für die Versorgungssicherheit im Winter. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium bereitet sich nach eigenen Angaben aber vor, um notfalls reagieren zu können. In der EU sind die Speicher zu 62 Prozent gefüllt, also mehr als in Deutschland, aber auch ⁠deutlich weniger als im Vorjahr.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)