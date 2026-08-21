EQS-Adhoc: audius SE: Deutliches Wachstum im ersten Halbjahr um 23% / EBITDA-Wachstum um 16% / Ausblick Gesamtjahr

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audius SE: Deutliches Wachstum im ersten Halbjahr um 23% / EBITDA-Wachstum um 16% / Ausblick Gesamtjahr



21.08.2026 / 10:58 CET/CEST

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Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen konnte audius im ersten Halbjahr 2026 abermals deutlich wachsen. Die Gesamtleistung stieg um 23% auf 58,5 Mio. EUR, während sie im Vorjahr noch 47,5 Mio. EUR betragen hatte. Gleichzeitig legte das EBITDA um 16% auf 3,3 Mio. EUR nach einem Vorjahreswert von 2,9 Mio. EUR zu.

Während die Zahlen weiterhin einen sehr positiven Wachstumstrend zeigen, konnten die eigenen Planungen nicht ganz erreicht werden. Gerade das erwartete organische Wachstum konnte im anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld nicht schnell genug umgesetzt werden.

Die in den vergangenen Monaten angestoßenen verstärkten Vertriebsaktivitäten zeigen gleichzeitig eine sehr positive Entwicklung und lassen wieder deutliches Wachstum erwarten. So legte der Auftragsbestand zum 30.6.2026 im Vergleich zum Vorjahr mit 103,1 Mio. EUR nochmals deutlich zu.

Nach aktuellem Stand werden diese Neuaufträge jedoch dieses Jahr nicht mehr ausreichend umsatzwirksam, um die geplanten Ziele zu erreichen, sondern erst im Geschäftsjahr 2027 zum Erfolg beitragen.

Daher hat sich der Vorstand entschlossen, die Gesamtjahresprognose anzupassen. audius rechnet nunmehr mit einer Gesamtleistung in Höhe von rund 120 Mio. EUR (bislang mehr als 125 Mio. EUR) sowie einem EBITDA in einer Bandbreite von 8 – 9 Mio. EUR (bislang mehr als 10 Mio. EUR)

Neben der Wachstumsbeschleunigung fokussiert audius unverändert die Profitabilität. Dazu wurde ein Restrukturierungsprogramm aufgesetzt, welches neben Personalkosteneinsparungen auch Effizienzsteigerungen durch künstliche Intelligenz beinhaltet.

Der Halbjahresbericht wird am 27. August veröffentlicht. audius veranstaltet am selben Tag um 10 Uhr einen Earnings-Call über die Plattform von AIRTIME. Eine Anmeldung ist über folgenden Link möglich: https://www.appairtime.com/event/0e8dc723-b885-4bce-b024-27b9927a83c3

Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren über 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius‘ Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

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