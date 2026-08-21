EQS-AFR: Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Norddeutsche Landesbank Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.08.2026 / 11:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Norddeutsche Landesbank Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://www.nordlb.de/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://www.nordlb.com/reports

21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Friedrichswall 10
30159 Hannover
Deutschland
Internet:www.nordlb.de
LEI Code:DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236
Ende der MitteilungEQS News-Service

2386952 21.08.2026 CET/CEST

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