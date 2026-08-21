EQS-AFR: Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Norddeutsche Landesbank Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.08.2026 / 11:50 CET/CEST

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Hiermit gibt die Norddeutsche Landesbank Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://www.nordlb.de/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Ort:

https://www.nordlb.com/reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Norddeutsche Landesbank Girozentrale Friedrichswall 10 30159 Hannover Deutschland Internet: www.nordlb.de LEI Code: DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236

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