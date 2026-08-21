EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: KI
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.08.2026 / 03:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: LUBANCO PTE. LTD.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Wolf
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Meta Wolf AG

b) LEI
391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A254203

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,50 EUR 1.402,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,50 EUR 1.402,50 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet: https://metawolf.com
LEI Code: 391200XVGFRTWOC6XX47

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106740  21.08.2026 CET/CEST

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